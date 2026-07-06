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Langfristige Miete von wohnungen in Skutari, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Shkoder Municipality, Albanien
Wohnung
Shkoder Municipality, Albanien
Fläche 104 m²
Der Vizion Plus Komplex vermietet Wohnung 2+1 zur Miete.8. Stock und hat eine Fläche von 104…
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Wohnung 3 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 8/9
Es wird die komfortable und gut organisierte Wohnung im Star-Komplex gemietet, die sich im 8…
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