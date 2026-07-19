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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Shkoder Municipality, Albanien

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Gewerbefläche 300 m² in Shtoj i Ri, Albanien
Gewerbefläche 300 m²
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 4/12
Die Umgebung hat eine Fläche von 300 m2 und wird leer gemacht. Es befindet sich im vierten S…
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