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Wohnimmobilien in Shijak, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Shijak, Albanien
Haus 3 zimmer
Shijak, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Geschäft zum Verkauf in Shijak, eine komfortable Sauna mit bereits etablierter Kundenbas…
$22,082
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