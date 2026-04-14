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Häuser dauerhaft in Bashkia Kavaje, Albanien mieten

3 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Golem, Albanien
Haus 7 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
For rent: "Villa 3 - Floors" located in the “Diell” Complex in the Qerret area. This villa h…
$2,074
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Villa 7 zimmer in Golem, Albanien
Villa 7 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 202 m²
Stockwerk 3/3
Qerreti Beach ist eine der gefragtesten Attraktionen für den Urlaub, nicht nur im Sommer, so…
$11,623
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Villa in Golem, Albanien
Villa
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 3
Moderne und funktionale Villa, geeignet für Familienleben, befindet sich in einer ruhigen un…
$708
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