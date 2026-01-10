Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kavaje
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Bashkia Kavaje, Albanien

penthäuser
8
mehrstöckige wohnungen
19
studio-wohnungen
14
1 Zimmer
265
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 5/9
Wohnung in erster Reihe + 32 m² Garage
$228,480
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
