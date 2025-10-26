Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kavaje
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Bashkia Kavaje, Albanien

penthäuser
11
mehrstöckige wohnungen
21
studio-wohnungen
17
1 Zimmer
179
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$106,941
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Kavaje, Albanien

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen