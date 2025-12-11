Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Kamza
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Kamza, Albanien

3 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Kamza, Albanien
Studio 1 zimmer
Kamza, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
$62,608
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
Studio 1 zimmer in Kamza, Albanien
Studio 1 zimmer
Kamza, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
$64,363
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
Studio 1 zimmer in Kamza, Albanien
Studio 1 zimmer
Kamza, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
$58,512
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
NicoleNicole
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kamza, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen