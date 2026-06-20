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wohnungen zur Kurzzeitmiete in Kamza, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Univers City in Kamza, Albanien
Univers City
Kamza, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 8/10
Zu vermieten: 2+1-Wohnung mit zwei Balkonen im Wohnkomplex Univers City, in der Nähe von QTU…
$35
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