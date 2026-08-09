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Häuser am See in Kamza, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Paskuqan, Albanien
Villa 5 zimmer
Paskuqan, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
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$524,835
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Century 21 Oksford
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Villa 5 zimmer in Koder Kamza, Albanien
Villa 5 zimmer
Koder Kamza, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie höchste Intimität und Luxus in der Liore Lake Residence in der malerischen Gegen…
$536,244
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Immobilienangaben in Kamza, Albanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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