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Langfristige Miete von wohnungen in Bashkia Fier, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Sheq i Vogel, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Sheq i Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/8
Die Wohnung befindet sich am 5. Mai in der dritten Etage eines neuen Aufzugsgebäudes. Es ist…
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