Villen am Meer in Bashkia Sarande, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Cuke, Albanien
Villa 5 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in kleine touristische Dorf in Saranda,AlbaniaVilla ist in erster Linie m…
$954,944
