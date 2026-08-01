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Büros in Bashkia Sarande, Albanien

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Büro 141 m² in Ksamil, Albanien
Büro 141 m²
Ksamil, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 4/9
Wir bieten das Büro zum Verkauf im Herzen des Blocks in einem neuen Aufzugsgebäude an, es is…
$800,682
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