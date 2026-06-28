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Anlageimmobilien in Bashkia Sarande, Albanien

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Prime Real Estate Portofolio:Full Floor & 7 Duplexes with 2 Storage Room in Saranda, Albanien
Prime Real Estate Portofolio:Full Floor & 7 Duplexes with 2 Storage Room
Saranda, Albanien
Fläche 542 m²
Etagenzahl 1
Ein einzigartiges und luxuriöses Anwesen wird zum Verkauf angeboten, mit einer Gesamtfläche …
$795,550
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