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Langfristige Miete von wohnungen in Bashkia Librazhd, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Librazhd, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Librazhd, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 5/5
Es wird in Büros in Selvia, Debar Street vermietet.Die Wohnung befindet sich im 5. Stock ein…
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