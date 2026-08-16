Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Himare
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Wohnung

wohnungen zur Kurzzeitmiete in Bashkia Himare, Albanien

;
1 immobilienobjekt total found
Luxuriöses Apartment zur Tagesmiete in Dhermi, Vlora, Südalbanien in Drimadhe, Albanien
Luxuriöses Apartment zur Tagesmiete in Dhermi, Vlora, Südalbanien
Drimadhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/2
Apartment Palasea. Genießen Sie einen Strandurlaub in diesem Apartment mit 2 Schlafzimmern i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen