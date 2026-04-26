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Wohnungen in Bashkia Delvine, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Vllahat, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Vllahat, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/4
Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines 4-stöckigen Gebäudes in Delvine, Sarandë. Es ist…
$73,450
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