Sankin`s Agency

Wir warten nicht auf Anrufe, wir erstellen Nachfrage.
Während andere Beschreibungen kopieren, verpacken wir Ihre Immobilie als Premiumprodukt oder ein profitables Investitionsprojekt.
Wir haben direkten Zugang zu geschlossenen Investoren-Datenbanken und fundiertes Know-how in den rechtlichen und technischen Nuancen, die Transaktionen jeglicher Komplexität landen. Der Markt erfordert professionelle Lösungen und wir sind bereit, sie bereitzustellen.
Fairer, transparenter Prozess mit Rechtsschutz an jeder Reihe!
🏢 Wohnungen.
Schneller Verkauf: Realisierung der Wohnung so schnell wie möglich.
Lösung komplexer Probleme: Umgang mit Umständen, Aufsichtsbehörden und alternativen Transaktionen.
Zuverlässigkeit: volle Transparenz, regelmäßige Berichterstattung und Qualität.
🏡 Land Immobilien
Premium-Marketing: die Verwendung von professionellen Luftaufnahmen und Innenfotoshootings.
Point-Suche von Käufern: die Einführung gezielter Werbung auf das Zielpublikum von Hütten, Stadthäusern und Immobilien.
🗺️ Grundstücke
Spektakuläre Verpackung: Zeichnen von Grenzen, Luftaufnahmen und Erstellen von detaillierten Präsentationen, um das Objekt auf dem Markt hervorzuheben.
Vorteile: Verkauf zu einem höheren Preis dank maximaler Werbeabdeckung.
💼 Gewerbeimmobilien
Verkauf zu Höchstpreis: Verkauf von Büros, Einzelhandel und Lagerfläche zu Marktwert und höher.
Zuständige Positionierung: Fokus auf die Investitionsattraktivität des Vermögens für den Käufer.
🏭 Produktionsimmobilien
Direkter Zugang zu Kunden: gezielte Marketing- und Investorensuche bei Produktionsfirmen und Entwicklern.
Professional Ansatz: Entwicklung eines offiziellen Investitionspasses des Objekts.