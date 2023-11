Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами California 2 рядом с гольф-клубом и Дубай Марина, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €4,61 млн

26–34 м² 2

Сдача в: 2026

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Baccarat Hotel & Residences — новый ультрароскошный проект в Downtown Dubai, в шаговой доступности от Dubai Mall и Burj Khalifa. Проект реализуют инвестиционная компания Shamal Holding совместно с застройщиком H&H Development и SH Hotels & Resorts. Дизайн разработали знаменитое архитектурное бюро Studio Libeskind и студия 1508 London. В Tower 1 на 19–37 этажах разместятся апартаменты с 2–4 спальнями, на 39–43 этажах — четыре пентхауса с 4-5 спальнями, включая единственный двухуровневый пентхаус. Площадь недвижимости — от 199 кв. м до 1,216 кв. м. Из апартаментов будут открываться виды на Burj Khalifa и горизонт города, из пентхаусов – панорамный обзор. Во всех резиденциях будут просторные террасы. На входе в Tower 1 расположится изысканный гранд-салон с видом на Burj Khalifa. Жители частных резиденций получат доступ к удобствам и сервисам отеля, среди которых: - рестораны и бары; - тренажерный зал; - детская игровая площадка; - бассейн с террасой с видом на Burj Khalifa; - спа-центр; - конференц-залы. Расположение: Роскошный комплекс расположен в центре города, в шаговой доступности от культовых достопримечательностей эмирата. В нескольких минутах езды пролегает главная автомагистраль города Sheikh Zayed Road, по которой легко доехать до популярных локаций Дубая. В радиусе 15–20 минут ходьбы находятся легендарные Dubai Mall, Burj Khalifa, The Dubai Fountain и Dubai Opera, 5-звездочные отели Address Downtown и The Dubai EDITION, элитные рестораны. За 10–15 минут резиденты Baccarat Hotel & Residences доедут на авто до деловых центров эмирата Business Bay и DIFC и Dubai International Airport (DXB). Столько же времени займет поездка до Dubai Design District, Museum of the Future, популярных пляжей Jumeirah Beach и Kite Beach, Dubai Marina, Palm Jumeirah и других развлечений и достопримечательностей. АІ Maktoum International Airport (DWC) — в 35 минутах езды. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!