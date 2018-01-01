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Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами California 2 рядом с гольф-клубом и Дубай Марина, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€303,434
;
20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

Резиденция располагает большим общим бассейном и детским бассейном, детской площадкой, водным украшением, кинотеатром под открытым небом, зоной барбекю, беговой дорожкой, сауной и парной, открытой зоной отдыха, тренажерным залом.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 5 минут
  • Дубай Марина - 5 минут
  • Джумейра-Бич - 5 минут
  • Гольф-клуб - 5-10 минут
  • Бурдж Халифа - 5-10 минут
  • Дубай Молл - 5-10 минут
  • Аэропорт - 15-20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами California 2 рядом с гольф-клубом и Дубай Марина, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
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от
€303,434
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