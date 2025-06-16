  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новый проект Interstellar Tower с бассейнами и коворкингами, JVT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый проект Interstellar Tower с бассейнами и коворкингами, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$297,922
;
18
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26434
ID новостройки на Realting
In CRM: 2461244
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Откройте для себя новый уровень городской жизни в самом сердце уютного и живописного района Jumeirah Village Triangle — в проекте Interstellar Tower, где архитектурное вдохновение и инновации сочетаются с комфортом и атмосферой уединенности. Этот современный жилой комплекс предлагает просторные апартаменты с 1-3 спальнями, в которых каждая деталь направлена на создание гармоничного и стильного пространства. Высокие потолки, большие окна, современные материалы отделки и функциональные кухни делают жильё не просто комфортным, а по-настоящему вдохновляющим. Проект воплощён командой Mr. Eight Collection, известной своим безупречным вкусом и вниманием к деталям.

Жилой комплекс впечатляет не только архитектурой, но и богатым выбором удобств, призванных сделать каждый день особенным. Вас встретит роскошное лобби с дизайнерским оформлением, где чувствуются статус и стиль. Для работы и вдохновения предусмотрена современная зона коворкинга, а уютное кафе прямо в здании станет вашим новым любимым местом встреч. Любителям уединенного отдыха понравится частный кинозал, где можно насладиться киносеансом в спокойной атмосфере. Для тех, кто ценит активный образ жизни и релаксацию, проект предлагает бассейны, современный спортзал, а также теннисный корт для любителей спорта. Центральная система кондиционирования обеспечивает идеальный микроклимат круглый год. Для маленьких жителей предусмотрены безопасные игровые зоны, где они смогут весело и активно проводить время.

Удобства:

  • Бассейны
  • Тренажерный зал
  • Частный кинотеатр
  • Детская игровая площадка
  • Охрана и система видеонаблюдения
  • Коворкинг-пространства
  • Лаунж-зоны
  • Теннисный корт

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Без мебели, но включена бытовая техника Bosch и плиточный пол

Расположение и объекты поблизости

Interstellar Tower особенно подойдет семьям, ведь в непосредственной близости находятся одни из лучших образовательных учреждений Дубая — British Arcadia и Sunmarke Schools. Район Jumeirah Village Triangle известен своей семейной атмосферой: здесь много зеленых парков, безопасных игровых площадок, спортивных зон, уютных кафе и магазинов. Вы также будете находиться всего в нескольких минутах езды от таких ключевых районов, как Downtown Dubai и Dubai Marina, сохраняя при этом ощущение тишины и уединения, вдали от городской суеты.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$380,256
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Greenspoint 2 с бассейном, детскими игровыми зонами и парками, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$956,298
Жилой комплекс SHA Residences
Дубай, ОАЭ
от
$1,30 млн
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$231,270
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Valo с бассейном и садом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,12 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый проект Interstellar Tower с бассейнами и коворкингами, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$297,922
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс SLS Dubai Hotel & Residences
Жилой комплекс SLS Dubai Hotel & Residences
Дубай, ОАЭ
от
$324,658
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 75
Готовые апартаменты с панорамным видом в коммерческом районе Business Bay! Беспроцентная рассрочка! Окупаемость апартаментов составляет 5.12%! Подходят для комфортного проживания и инвестиций! Апартаменты комплекса SLS Dubai Hotel and Residences полностью оборудованы высококачественной ев…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$141,836
Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Adhara Star
Многоквартирный жилой дом Adhara Star
Дубай, ОАЭ
от
$310,847
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Площадь 72 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в элитном жилом комплексе Adhara Star в современном районе Arjan! Апартаменты с полностью оборудованной кухней и отделкой в ванной комнате! Для жителей комплекса будет множество удобств: взрослый и детский бассейны, фитнес-центр, детская и спортивная площадки, спа, джакузи, з…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации