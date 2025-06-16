Жилой комплекс Новый проект Interstellar Tower с бассейнами и коворкингами, JVT, Дубай, ОАЭ

Откройте для себя новый уровень городской жизни в самом сердце уютного и живописного района Jumeirah Village Triangle — в проекте Interstellar Tower, где архитектурное вдохновение и инновации сочетаются с комфортом и атмосферой уединенности. Этот современный жилой комплекс предлагает просторные апартаменты с 1-3 спальнями, в которых каждая деталь направлена на создание гармоничного и стильного пространства. Высокие потолки, большие окна, современные материалы отделки и функциональные кухни делают жильё не просто комфортным, а по-настоящему вдохновляющим. Проект воплощён командой Mr. Eight Collection, известной своим безупречным вкусом и вниманием к деталям.

Жилой комплекс впечатляет не только архитектурой, но и богатым выбором удобств, призванных сделать каждый день особенным. Вас встретит роскошное лобби с дизайнерским оформлением, где чувствуются статус и стиль. Для работы и вдохновения предусмотрена современная зона коворкинга, а уютное кафе прямо в здании станет вашим новым любимым местом встреч. Любителям уединенного отдыха понравится частный кинозал, где можно насладиться киносеансом в спокойной атмосфере. Для тех, кто ценит активный образ жизни и релаксацию, проект предлагает бассейны, современный спортзал, а также теннисный корт для любителей спорта. Центральная система кондиционирования обеспечивает идеальный микроклимат круглый год. Для маленьких жителей предусмотрены безопасные игровые зоны, где они смогут весело и активно проводить время.

Удобства:

Бассейны

Тренажерный зал

Частный кинотеатр

Детская игровая площадка

Охрана и система видеонаблюдения

Коворкинг-пространства

Лаунж-зоны

Теннисный корт

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Без мебели, но включена бытовая техника Bosch и плиточный пол

Расположение и объекты поблизости

Interstellar Tower особенно подойдет семьям, ведь в непосредственной близости находятся одни из лучших образовательных учреждений Дубая — British Arcadia и Sunmarke Schools. Район Jumeirah Village Triangle известен своей семейной атмосферой: здесь много зеленых парков, безопасных игровых площадок, спортивных зон, уютных кафе и магазинов. Вы также будете находиться всего в нескольких минутах езды от таких ключевых районов, как Downtown Dubai и Dubai Marina, сохраняя при этом ощущение тишины и уединения, вдали от городской суеты.