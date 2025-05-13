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Жилой комплекс "ELLINGTON COVE II" (NEW Эксклюзивный жилой комплекс в Дубае)

Дубай, ОАЭ
от
$1,07 млн
от
$8,297/м²
;
10
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Описание Описание
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ID: 26170
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Ellington Cove II — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных районов Dubai Islands.

Комплекс состоит из двух башен и предлагает современное жильё высокого уровня. Девять и семь жилых этажей в каждой башне расположены над подземной парковкой и просторным первым этажом, обеспечивая оптимальное сочетание функциональности и изысканности. Проект предлагает разнообразные планировки: апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусы с 4 спальнями, чтобы удовлетворить различные стили жизни. В каждом жилье сочетаются естественное освещение, функциональность и спокойная атмосфера в прибрежном стиле.

Жителям комплекса доступны различные варианты досуга: частный пляж с чистым песком, водные виды спорта, спа с омолаживающими процедурами и массажными креслами, частный бассейн. Элегантный клубный дом служит местом для общения и отдыха с изысканными лаунж-зонами, обеденными зонами и террасами с видом на море. Также в комплексе предусмотрены бассейны для отдыха, фитнеса и релаксации, а также уютные сады.

Расположение комплекса также очень удобно: всего 5 минут до торгового центра Dubai Islands Mall, 18 минут до международного аэропорта DXB и 35 минут на автомобиле до Бурдж-Халифы и Dubai Mall.

Конфигурация зданий:
Башня A: B+G+9+R
Башня B: B+G+7+R

 

Цены:
От 939K до 1.2M евро

Сдача объекта:
2-й квартал 2028 года

Коммунальные платежи:
0.40 EUR/m² в год

Меблировка:
Частично меблирована

NOC:
30.00%

Включено:
Парковка

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Вы просматриваете
Жилой комплекс "ELLINGTON COVE II" (NEW Эксклюзивный жилой комплекс в Дубае)
Дубай, ОАЭ
от
$1,07 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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