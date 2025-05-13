Жилой комплекс "ELLINGTON COVE II" (NEW Эксклюзивный жилой комплекс в Дубае)

Ellington Cove II — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных районов Dubai Islands.

Комплекс состоит из двух башен и предлагает современное жильё высокого уровня. Девять и семь жилых этажей в каждой башне расположены над подземной парковкой и просторным первым этажом, обеспечивая оптимальное сочетание функциональности и изысканности. Проект предлагает разнообразные планировки: апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусы с 4 спальнями, чтобы удовлетворить различные стили жизни. В каждом жилье сочетаются естественное освещение, функциональность и спокойная атмосфера в прибрежном стиле.

Жителям комплекса доступны различные варианты досуга: частный пляж с чистым песком, водные виды спорта, спа с омолаживающими процедурами и массажными креслами, частный бассейн. Элегантный клубный дом служит местом для общения и отдыха с изысканными лаунж-зонами, обеденными зонами и террасами с видом на море. Также в комплексе предусмотрены бассейны для отдыха, фитнеса и релаксации, а также уютные сады.

Расположение комплекса также очень удобно: всего 5 минут до торгового центра Dubai Islands Mall, 18 минут до международного аэропорта DXB и 35 минут на автомобиле до Бурдж-Халифы и Dubai Mall.

Конфигурация зданий:

Башня A: B+G+9+R

Башня B: B+G+7+R

Цены:

От 939K до 1.2M евро

Сдача объекта:

2-й квартал 2028 года

Коммунальные платежи:

0.40 EUR/m² в год

Меблировка:

Частично меблирована

NOC:

30.00%

Включено:

Парковка