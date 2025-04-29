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Новостройки в Nadd Al Sheba 3

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Многоквартирный жилой дом Aqua Dimore by Vincitore
Многоквартирный жилой дом Aqua Dimore by Vincitore
Дубай, ОАЭ
от
$215,038
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Мы предлагаем роскошные студии, апартаменты и виллы с дизайнерскими частными бассейнами в престижном районе Дубайского научного парка, который является частью южного района Аль-Барша. Такое стратегическое расположение позволяет жильцам быстро добраться до центральных районов города, основных…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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