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Дома в Одесской области, Украина

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Одесса
396
Лиманка
250
Александровка
7
Великодолинское
7
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1 125 объектов найдено
Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 677 м²
АЛЕТНЫЙ КУРТ ДЛЯ МОЕГО КУРТА В РЕЙВЕРЕ 124А; 677 м 2-124; ЭКСПАКТОРИЯ Великолепный дом перв…
$1,20 млн
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 227 м²
Будинок в Одесі. Овiдiопольський район, село Мiзiкевича, Совіньйон 1, в центрі. Вул. Ольгiев…
$385,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 200 м²
№1165 Продам 2-х этажный дом в р-не Дмитрия Донского. Общая площадь 200 кв.м. Просторный хо…
$150,000
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 500 м²
12915 Продам 4-х этажный дом с участком в 5 соток в Царском селе-2. Общая площадь 500 кв.м. …
$310,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 459 м²
26296 Продам шикарный особняк на Таирова. Общая площадь 459 кв.м. Выполнен стильный ремонт п…
$680,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 180 м²
12326 Продам 3-х этажный дом на Таирова. Трехэтажный таунхаус с дизайнерским ремонтом. Дом …
$310,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 170 м²
30264.Продам стильный дом возле моря в районе Дачи Ковалевского. 10 минут от моря. Построен …
$240,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 650 м²
16659. Трехэтажный дом в Совиньйоне на участке 15 соток общей площадью 650 кв. м. Дом рассч…
$765,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 412 м²
20192 Предлагаем к продаже дом возле Нового рынка. Отдельностоящее трехэтажное здание со св…
$450,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 45 м²
№6437 Продается 2-х этажная дача в Совиньоне. Есть прекрасный вид на море. Выполнен капита…
$25,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 538 м²
37125... В продаже 2-этажный дом в Киевском р-не. Общая площадь 538 кв.м. Выполнен в 3 уров…
$210,000
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Дом в Бурлачья Балка, Украина
Дом
Бурлачья Балка, Украина
Площадь 76 м²
37398 Новый дом у моря на первой линии — Совиньон-3, кооператив Отрада Предлагается к прода…
$88,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 93 м²
22722. Продам дом в Червоном хуторе. Общая площадь 93 кв.м. Свободная планировка позволит ра…
$58,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 408 м²
30551. Продам дом в коттеджном посёлке ОАЗИС, по улице Дмитрия Донского. Общая площадь — 408…
$750,000
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Дом в Усатово, Украина
Дом
Усатово, Украина
Площадь 230 м²
38054 Продам двухэтажный дом в Усатово. Расположен на участке 8 соток. На первом этаже две …
$95,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 160 м²
29187 Продается капитальный 2х этажный дом на участке 10 соток с госактом на Ленпоселке. П…
$115,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 236 м²
29256...Продам просторный 3-х этажный дом на 16 ст. Фонтана в 2 минутах к пляжу Золотой бере…
$320,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 700 м²
15909 Продам 3-х этажный дом с ремонтом в стиле дворцовой классики на участке 8 соток. Дом…
$1,19 млн
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 98 м²
№2814 Предлагаем к продаже 2-х этажный таунхаус в Совиньоне на ул. Береговая. Общая площадь…
$110,000
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Дом в Лески, Украина
Дом
Лески, Украина
Площадь 137 м²
14834 Продам современный 3-х этажный дом с новым ремонтом. Дом укомплектован всей необходимо…
$110,000
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Дом в Таирово, Украина
Дом
Таирово, Украина
Площадь 122 м²
№4560. Продается 2-хэтажный дом в институте Таирово. Общая площадь дома 122 кв.м. В доме 3 п…
$70,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 180 м²
31306. Продам дом на улице Левитана. Общая площадь 180 кв.м. 4 спальни, 2 санузла. Есть все …
$125,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 265 м²
Дом 2-х этажный из газобетона. S=265 кв.м. Гараж h-3, площадь 30 кв.м. Утеплен дом, толщина…
$420,000
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Дом в Авангард, Украина
Дом
Авангард, Украина
Площадь 433 м²
16070 Предлагаем к продаже дом на Авангарде. Два жилых этажа и полуподвальный (бильярдная, …
$200,000
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Дом в Бурлачья Балка, Украина
Дом
Бурлачья Балка, Украина
Площадь 300 м²
Новый Дом 300 кв. 7.5 соток. Дизайнерский ремонт . 1-й этаж: кухня-студия, спальня , камин…
$1,10 млн
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 300 м²
26386 Продам двухэтажный капитальный дом на Ленпоселке. Общая площадь 300 кв.м. Выполнен сов…
$170,000
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Дом в Лески, Украина
Дом
Лески, Украина
Площадь 97 м²
24550 Продам 2-х этажный дом в Лесках. Общая площадь 97 кв м. Свободная планировка. Коммуни…
$69,999
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 150 м²
34354 Продам двухэтажный дом на Золотой Горке. Общая площадь 150 кв.м. Распланирован на пят…
$145,000
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Дом в Таирово, Украина
Дом
Таирово, Украина
Площадь 280 м²
26828 Продам новый дом с дизайнерским ремонтом на участке 6 соток. Общая площадь 280 кв.м. …
$280,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 220 м²
37529 Современный и функциональный дом с продуманной планировкой, полностью готов для комфор…
$170,000
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