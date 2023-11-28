Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Жилая
  4. Одесская область
  5. Дома

Дома в Одесская область, Украина

коттеджи
8
таунхаусы
4
2 366 объектов найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Площадь участка: 3 сотки земли (гос.акт)  Дом из красного кирпича, монолитное перекрытие,…
€232,702
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Одесса, Украина
Дом 3 спальни
Одесса, Украина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
▪️Общая площадь - 165 м² + терраса на крыше ▪️Участок 2.8 соток Цена: 185.000 $   …
€185,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Адрес: Одесса, улица Тимирязева, 79/5 Площадь дома: 180 кв.м. Дом из красного кирпича.…
€333,083
Оставить заявку
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Дом 130м2, участок 4 сотки, бассейн во дворе, 3 спальни, кухня гостиная 45м2, зона барбекю 4…
€546,621
Оставить заявку
Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Очень красивый и качественный дизайнерский интерьер, продумана каждая деталь и мелочь. Но…
€720,919
Оставить заявку
Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Tairove Settlement Council, Украина
Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
€3,43 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Tairove Settlement Council, Украина
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Дом в Совиньоне-1 , выполнен по авторскому проекту в Дворцовом стиле. Дом 700 м2, инкрустиро…
€889,742
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
€164,260
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
18297 Предлагаю к продаже отдельно стоящий дом расположенный на участке…
€246,390
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
€26,464
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Авангард, Украина
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
Комнаты 4
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
€95,818
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
€129,583
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 4
Площадь 305 м²
Этаж 1/2
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
€182,511
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
18060 Продается часть дома на Чубаевке, под Ваш дизайн. Место для машин…
€31,939
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
€116,807
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
€109,507
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Сухой Лиман, Украина
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
Комнаты 5
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
€26,464
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
€114,070
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
€364,110
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
€36,502
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
18008. Продается дом в закрытый кооперативе на 9 станции Большого Фонта…
€301,143
Оставить заявку
Дом 1 комната в Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
18010 Предлагается к продаже новый дом 30 кв.м. на улице Композитора Гл…
€16,426
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
€181,599
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
18016 Продается дом на Даче Ковалевского. Дом общей площадью 65 кв.м., …
€34,221
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
18017 В продаже дом площадью 165 м.кв. + терраса на крыше с готовой зо…
€168,823
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
18018 Продается дом в Совиньоне. Дом 2-х этажный, 4 спальни общая площа…
€314,832
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
€146,009
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
18006. Продается статусный дом в закрытом кооперативе на 9 станции Боль…
€319,395
Оставить заявку
Дом 1 комната в Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
17966. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
€17,795
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
17968 Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
€23,726
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Одесская область, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти