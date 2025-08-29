Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в Одесской области, Украина

Одесса
1149
Лиманка
244
Великодолинское
12
Черноморск
6
3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
$3,76 млн
Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Адрес: Одесса, улица Тимирязева, 79/5 Площадь дома: 180 кв.м. Дом из красного кирпича.…
$365,000
Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Площадь участка: 3 сотки земли (гос.акт)  Дом из красного кирпича, монолитное перекрытие,…
$255,000
