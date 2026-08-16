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Дома в Лиманке, Украина

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250 объектов найдено
Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 233 м²
28666 Продам 3-х этажный дом в Царском Селе. Общая площадь 233 кв.м. Состояние под ваш диза…
$165,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 680 м²
Супер современная Вилла с видом на море. г. Одесса. Совиньон-1 это уникальный жилой комплек…
$770,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 133 м²
9464 Предлагаю к продаже дом качественной постройки в Червоном Хуторе. Просторная планировка…
$63,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 48 м²
32407. В престижном коттеджном городке Совиньоне, продается дом. Морская сторона. Общая площ…
$42,700
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 262 м²
37882 Эксклюзивный двухэтажный дом 262 м² в Царском Селе, район 411 батареи Престижная лока…
$254,900
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 186 м²
№3891 Продам дом в Совиньоне пер. Клубничный. Общая площадь 176 кв.м. Закончены наружные раб…
$255,000
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 495 м²
№5528 Предлагаю к продаже просторный 2-х этажный дом в Царском селе. Расположен на 10 сотка…
$240,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 120 м²
7676 Предлагается к продаже дом в Совиньоне -1. 2-х этажный таунхауз, угловой. Общая площад…
$130,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 800 м²
12914 Продажа дома в Совиньоне. Общая площадь 800 кв.м. Пять отдельных комнат. Большой, прос…
$500,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 160 м²
8945 Продаю дом в Совиньоне. 2 этажа, общая площадь 160 кв.м. 3 спальни, кухня гостиная свет…
$175,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 400 м²
15898 Продам 3-х этажный частный дом с авторским Арт дизайном. Есть вся необходимая мебель и…
$799,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 300 м²
21948. Продам шикарный 2-х этажный дом в Совиньоне на ул. Бирюзовая. Общая площадь 300 кв.м.…
$980,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 46 м²
37300. Продам 2-х этажный дом в Совиньоне. Общая площадь 46 кв.м. Распланирован на 2 комнаты…
$42,700
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 280 м²
12410 В продаже дом в 20 метрах от пляжа с изумительным видом на море. Проведен дизайнерский…
$680,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 46 м²
10657. . . Предлагаем к продаже 2-х этажный дом в коттеджном поселке Люстдорф. Общая площадь…
$36,800
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 415 м²
№1068. . . Продаётся 4-х этажный дом на ул. Таировская. Общая площадь 415 кв.м. Жилое состоя…
$390,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 200 м²
Новый дом в Жилом массиве «Дайберг» район Черовного Хутора Дом построен по авторскому п…
$550,000
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Агентство
BPS Consulting
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 75 м²
35172. Продаётся новый дом в Червоном Хуторе. Общая площадь — 75 м². Дом в современном сти…
$45,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 238 м²
31738 Продам дом по себестоимости 2023 года постройки под чистовую отделку, общей площадью 2…
$280,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 55 м²
30382. Продам дом с участком в Лиманке. Монолитно-каркасный. Общая площадь 55 кв.м. 1 этаж…
$25,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 105 м²
31766 Продается современный таунхаус общей площадью 105 кв. м. Дом предлагается в состоянии…
$68,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 70 м²
32008. Продам дом у моря. Первая линия от моря. Распланирован: 1-й этаж - 2 спальни, санузе…
$60,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 70 м²
35030. Продаётся одноэтажный дом с ремонтом на улице Гарманная. Просторная кухня-студия пл…
$89,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 270 м²
25795. Продам 2-х этажный дом в ЖМ Дайберг. Общая площадь 270 кв.м. 1 этаж: кабинет, гостин…
$175,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 476 м²
36842. Продам малоквартирный дом в Одессе, Червоный Хутор. В здании находится 21 квартира с…
$250,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 125 м²
34913. Продам дом в ЖМ Дайберг. Общая площадь 96 кв.м.+ мансарда 45 кв.м. Свободная планиров…
$90,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 152 м²
15616... Продам новый 2-х этажный 3-комнатный дом площадью 152 м кв с ремонтом на берегу м…
$157,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 202 м²
24788 Продам роскошный дом в Совиньоне Общая площадь 202 кв.м. 1 этаж: прачечная-котельная,…
$370,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 220 м²
10004 Дом 2020-2021 гг постройки, 220 кв.м. Участок 6 соток, гараж на две машины, терраса.…
$380,000
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Дом в Лиманка, Украина
Дом
Лиманка, Украина
Площадь 100 м²
19983 Продается дом в Царском селе. Общая площадь дома - 100 кв.м. В доме выполнен соврем…
$150,000
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