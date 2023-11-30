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Дома в Лиманка, Украина

6 объектов найдено
Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Комнаты 6
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
16659. Трехэтажный дом в Совиньйоне на участке 15 соток общей площадью …
€591,846
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
15372 Продам 2-х этажный дом с ремонтом в Совиньоне на участке 2 сотки.…
€168,449
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 4
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
13500 Продам 2-х этажный дом с ремонтом на участке 2 сотки. Дом полност…
€109,264
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Дом 12 комнат в Лиманка, Украина
Дом 12 комнат
Лиманка, Украина
Комнаты 12
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
№2911. . . Продам 2-х этажный дом в Червоном Хуторе на ул. Ореховая. Об…
€191,212
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
№1182. . . Предлагаем к продаже 2-х этажный дом в Лиманке на ул. Садов…
€59,185
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
№1175. . .Продам 2-х этажный коттедж в с. Лиманка на ул. Строительная. …
€68,290
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