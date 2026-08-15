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Дома в Одессе, Украина

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396 объектов найдено
Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 677 м²
АЛЕТНЫЙ КУРТ ДЛЯ МОЕГО КУРТА В РЕЙВЕРЕ 124А; 677 м 2-124; ЭКСПАКТОРИЯ Великолепный дом перв…
$1,20 млн
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 600 м²
8546. . . Предлагаем к продаже 3-х этажный дом в р-не 10 ст. Фонтана. Общая площадь 600 кв.м…
$950,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
16602 Продам участок с домом на Фонтанской дороге. Правильная форма. Участок площадью 5 сото…
$210,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 350 м²
25005 Продам жилой дом на Толбухина. Общая площадь 350 кв.м. Двенадцать комнат, с выходом на…
$250,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 60 м²
34925 Продам свой таунхаус 60 м2 с задним двором и закрытой територией для парковки. Отдельн…
$35,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
29609. Продам шикарный 2-х этажный дом, современной постройки, на Фонтане. Выполнен в 3 уров…
$1,60 млн
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TekceTekce
Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 1 664 м²
14554 Продам 2-х этажное здание на Приморском бульваре. Здание выполнено в стиле классицизма…
$4,50 млн
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 105 м²
36336Продам дом на 7-й станции Фонтана, вблизи Аркадии и моря. Дом расположен на участке пло…
$240,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
21544 Предлагаю к продаже дом в р-не Вузовского. Общая площадь 70 кв.м расположен на участке…
$85,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 68 м²
24559 Продам дом на пос. Котовского. Общая площадь 68 кв.м. Состояние позволит новым собстве…
$75,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 90 м²
18475 Предлагаем к продаже дом в Малиновском районе. Дом из ракушечника и газобеттона. Все …
$47,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 374 м²
35970. В продаже просторный дом в Киевском районе, район Таврии Вузовской Предлагается надё…
$430,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 170 м²
29977. Продается 2-х этажный дом на Дачной. Выполнен из высококачественных материалов. Обща…
$265,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 250 м²
27693. Продам новый 2-х этажный дом в закрытом кооперативе на Фонтане. Дом из красного кирп…
$450,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
28339 Продам дом на Ленпоселке. Общая площадь 210 кв.м. Два этажа под ваш дизайн. Располагае…
$45,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 396 м²
21407 Продажа четырехэтажного дома с участком по Люстдорфской дороге. Общая площадь дома 396…
$345,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 815 м²
24938. Продам шикарный особняк рядом с морем на 9 ст. Фонтана. Общая площадь 815 кв.м. Выпо…
$1,10 млн
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 600 м²
Предлагается на продажу стильный и просторный кирпичный дом, расположенный в тихом, благоуст…
$3,00 млн
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 200 м²
27351 Продам 2-х этажный дом на Даче Ковалевского. Общая площадь 200 кв.м. Просторная удобна…
$250,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 640 м²
15859 Продам 2-х этажный дом с участком 11 соток. В доме выполнен ремонт в стиле барокко. …
$133,250
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
33427 Продам дом в районе Пересыпи. Общая площадь 70 кв.м. Распланирован на 2 спальни, гост…
$41,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 170 м²
30264.Продам стильный дом возле моря в районе Дачи Ковалевского. 10 минут от моря. Построен …
$240,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 240 м²
3817. Продам 3-х этажный дом на 10 ст. Фонтана. Общая площадь 240 кв.м. Выполнен современный…
$520,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 145 м²
24039 Подам двухэтажный дом на Слободке. Общая площадь 145 кв.м., Дом построен из экологиче…
$130,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 420 м²
Элегантный особняк на французском бульваре: история и современный комфорт. Предлагаем вам р…
$1,50 млн
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 233 м²
24319 Продам дом в закрытом комплексе на Львовской. Общая площадь 233 кв.м. Современный рем…
$350,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 140 м²
33290. В продаже современный дом на ул. Марии Демченко, Одесса. Двухэтажный дом общей площа…
$305,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 650 м²
38368 Продам просторный трехэтажный дом на Котовского. Общая площадь — 680 кв.м, основной до…
$115,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 250 м²
25886. Продам дом на Фонтане. Авторский дизайн в испанском стиле. Современный ремонт из дор…
$670,000
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Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 64 м²
17233 Продам коробку дома на участке 2 сотки в Приморском районе. Свободная планировка. Ест…
$18,000
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Параметры недвижимости в Одессе, Украина

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