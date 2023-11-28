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Дома в Одесса, Украина

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4
1 959 объектов найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Площадь участка: 3 сотки земли (гос.акт)  Дом из красного кирпича, монолитное перекрытие,…
€232,702
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Дом 3 спальни в Одесса, Украина
Дом 3 спальни
Одесса, Украина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
▪️Общая площадь - 165 м² + терраса на крыше ▪️Участок 2.8 соток Цена: 185.000 $   …
€185,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Адрес: Одесса, улица Тимирязева, 79/5 Площадь дома: 180 кв.м. Дом из красного кирпича.…
€333,083
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Одесса, Украина
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Дом 130м2, участок 4 сотки, бассейн во дворе, 3 спальни, кухня гостиная 45м2, зона барбекю 4…
€546,621
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Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Очень красивый и качественный дизайнерский интерьер, продумана каждая деталь и мелочь. Но…
€720,919
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
18297 Предлагаю к продаже отдельно стоящий дом расположенный на участке…
€246,390
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
18060 Продается часть дома на Чубаевке, под Ваш дизайн. Место для машин…
€31,939
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
18008. Продается дом в закрытый кооперативе на 9 станции Большого Фонта…
€301,143
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Дом 1 комната в Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
18010 Предлагается к продаже новый дом 30 кв.м. на улице Композитора Гл…
€16,426
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
18016 Продается дом на Даче Ковалевского. Дом общей площадью 65 кв.м., …
€34,221
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
18017 В продаже дом площадью 165 м.кв. + терраса на крыше с готовой зо…
€168,823
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Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
18018 Продается дом в Совиньоне. Дом 2-х этажный, 4 спальни общая площа…
€314,832
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
18006. Продается статусный дом в закрытом кооперативе на 9 станции Боль…
€319,395
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Дом 1 комната в Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
17966. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
€17,795
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
17968 Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
€23,726
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
17969. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
€30,114
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
17971 Продается таунхаус в районе Ленпоселка, на ул. Патриотическая. Св…
€35,590
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Дом 1 комната в Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
17964. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Магистральная. Сво…
€17,795
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Дом 1 комната в Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
17965. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
€11,863
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
17852 14ст. Продам часть дома на 14ст. Люстдорфской дороги. Общая площа…
€62,966
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Дом 8 комнат в Одесса, Украина
Дом 8 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 8
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
17833. Продам дом площадью 500 кв. м. на участке 10 соток в Малиновском…
€474,529
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
17837 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в частном домостроении…
€25,552
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
17822 Продам дом под ремонт площадью 5 соток. Все коммуникации есть: с…
€50,191
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
17780. В продаже 3х этажный таунхаус на ул. Паустовского Общая площадь…
€64,791
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Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
17710 Предлагаю к продаже автономную часть дома в районе Дача Ковалевск…
€53,841
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 600 м²
Этаж 1/3
17651. Продам дом в Крыжановке с видом на море. На участке 10 соток ра…
€684,417
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
17659 Продам дом, расположенный на 4 сотках земли. Компактная планировк…
€22,814
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
17559 Дом одноэтажный в центре Одессы. Продается под ремонт или заст…
€86,693
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Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
17433. Продается 2-х комнатный таунхаус на Ленпоселке. Общая площадь 64…
€60,229
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Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
17426 Продается дом с участком 3 сотки земля с гос.актом. Дом полностью…
€62,054
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Параметры недвижимости в Одесса, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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