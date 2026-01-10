Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Nerubajska silska gromada
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Nerubajska silska gromada, Украина

31 объект найдено
Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
36520. Продаётся двухэтажный дом площадью 110 м² с собственным участком 5,5 соток в пригород…
$52,500
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 2 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
34887. Продаётся дом в с. Нерубайское. Общая площадь — 97 кв.м, участок — 3 сотки. На перво…
$70,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
34061. Продам новый современный дом с евроремонтом возле Хаджибейского лимана в Нерубайском.…
$90,000
Оставить заявку
OneOne
Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
34333 Продам новый современный 2-этажный дом 2021 года постройки — отличный вариант для комф…
$76,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
34356 Продам капитальный дом площадью 140 кв.м с большим участком 30 соток в Нерубайском. По…
$30,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
32145 Продаётся дом в Нерубайском. 3 этажа, общая площадь 80 м. кв. Постройки 2018 года, теп…
$85,000
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 8 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 8 комнат
Нерубайское, Украина
Число комнат 8
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
35219 В продажу будинок 320 кв.м в с. Нерубайське. Земельна ділянка 20 соток. Заведена елект…
$130,000
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 7 комнат
Нерубайское, Украина
Число комнат 7
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
34770. Продаётся новый дом на ул. Харьковская. Общая площадь — 170 кв.м. Участок 5 соток. Н…
$135,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
35893 Продам новый современный дом с евроремонтом в Нерубайском, построенный на участке 5 со…
$110,000
Оставить заявку
Vienna PropertyVienna Property
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
36250. Продам новый современный двухэтажный дом в центре Нерубайского. Дом построен из газоб…
$76,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
31767 Продается уютный дом в самом центре Нерубайского, расположенный на участке 8 соток. Об…
$57,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Большая Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Большая Балка, Украина
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
32013. Продам дом в Великой Балке. Общая площадь 98 кв.м. Отличное жилое состояние. Все горо…
$95,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 4 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
36772 Продается двухэтажный дом в Алтестово. Общая площадь 100 кв. м. Дом полностью укомпле…
$26,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
32206 Продам двухэтажный, комфортный и уютный дом общей площадью 1115 кв. м, который располо…
$85,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
35569 Продам уютный двухэтажный дом в Нерубайском. Общая площадь 100 кв.м. Первый этаж: про…
$38,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
37340 Продам новый двухэтажный дом в Одесском районе, село Нерубайское. Общая площадь дома —…
$62,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 2 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
34885. Продаётся дом в с. Нерубайское. Общая площадь — 97 кв.м, участок — 3 сотки. На перво…
$75,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
8936 Предлагаем к продаже 2-х этажный дом в Алтестово. Общая площадь 55 кв.м. Распланирован…
$13,500
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
30421Продам трехуровневый дом в Нерубайском с видом на лиман. Дом с большим участком, в цок…
$50,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Алтестово, Украина
Дом 5 комнат
Алтестово, Украина
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 1/3
23000. Продам 3-х этажный дом недалеко от города в тишине лесостепной зоны рядом с лиманом. …
$390,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 2 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
24572 Продам новый 2-х этажный дом в 20 минутах езды от Одессы. Общая площадь 120 кв.м. В д…
$67,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
24862 Продам дом на ул. Экономическая. Общая площадь 56 кв.м. Жилое состояние, но нуждается…
$23,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 4 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
№5704 Предлагаем к продаже 3-х этажный дом недалеко от лимана . Общая площадь - 150 кв.м. …
$50,000
Оставить заявку
Дом 12 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 12 комнат
Нерубайское, Украина
Число комнат 12
Площадь 520 м²
Этаж 1/2
26545 Продам 2-х этажный дом на ул. Армейская. Общая площадь 520 кв.м. Распланирован на 12 к…
$179,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/2
15058 Продам 2-этажный дом в с.Нерубайское. Море рядом и Хаджибеевский лиман. Дом построен и…
$35,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
22562 Продаётся новый 2-х этажный дом, 2023 года постройки. Общая площадь 122 кв.м. Сделан с…
$100,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 4 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
15494 Продам уютный домик на берегу Хаджибейского лимана и вблизи соснового леса в с. Алтест…
$45,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
22100 Новый неординарный дом в районе НАТИ / Нерубайское. Дом строили для себя из ракушняка.…
$80,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
12986 Предлагается к продаже двухэтажный дом в с. Нерубайское. Двор выложен тротуарной п…
$170,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
24606 Продам капитальный двухэтажный дом в центре Нерубайского. Дом построен из ракушечника …
$100,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Nerubajska silska gromada, Украина

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти