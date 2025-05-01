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Жильё в Krasnosilska silska gromada, Украина

квартиры
17
дома
12
29 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/13
23191. Продам квартиру в ЖК Новая Европа. Общая площадь 28 кв.м. Состояние от строителей, чт…
$22,000
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Дом 3 комнаты в Ильичанка, Украина
Дом 3 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
20996 Продается дом в коттеджном городке на Садовой. Общая площадь 79 кв.м В доме три отдел…
$42,000
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Квартира 2 комнаты в Ильичанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
19762 2-комнатная квартира на поселке Котовского. Ухоженный крепкий дом. Сделан ремонт. Нова…
$21,000
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Дом 2 комнаты в Корсунцы, Украина
Дом 2 комнаты
Корсунцы, Украина
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
30963 Продается дом в селе Корсунцы в жилом состоянии. Идеальный вариант для тех, кто хочет…
$25,000
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Дом 3 комнаты в Ильичанка, Украина
Дом 3 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
20367 В продаже 3-х этажный таунхаус с мансардой на пос.Котовского Общей площадью дома 75 кв…
$65,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/16
23761 Продам однокомнатную квартиру в ЖК Новая Европа. Располагается на комфортном среднем э…
$25,000
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Дом 2 комнаты в Ильичанка, Украина
Дом 2 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
18816 В продаже таунхаус в Ильичанке. В доме 3 этажа, 60 квадратных метров. Заканчивается ре…
$48,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/3
29948 Продам квартиру в жилом комплексе Яспис. Светлая квартира с новым современным ремонтом…
$20,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/12
24886 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Новая Европа. Просторная квартира на среднем этаже в …
$26,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/13
30730. Продам однокомнатную квартиру в ЖК Новая Европа Общая площадь 36 кв.м. Окна на южную …
$23,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/12
30039 Продам 1-комнатную квартиру в жилом комплексе Новая Европа. Безопасный второй этаж. Об…
$27,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 10/13
25235. Продам 1-комнатную квартиру в новом доме на пос. Котовского. Располагается на среднем…
$26,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/10
24853 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Янтарный. Расположена в новом доме. Стены дома выполн…
$37,000
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Дом 3 комнаты в Иваново, Украина
Дом 3 комнаты
Иваново, Украина
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
25439. Продам капитальный дом в пос. Иваново. Общая площадь 49 кв.м. Распланирован на 3 комн…
$22,500
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Дом 6 комнат в Корсунцы, Украина
Дом 6 комнат
Корсунцы, Украина
Число комнат 6
Площадь 325 м²
Этаж 1/2
13509 Продам шикарный 2-х этажный дом на участке 15 соток. 1 этаж: прихожая, 1 санузел, би…
$200,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
29794 Продам однокомнатную квартиру в ЖК Яспис. Общая площадь 39 кв.м. Квартира оборудована…
$34,900
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Дом 3 комнаты в Ильичанка, Украина
Дом 3 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
20235. Продам 3-х этажный таунхаус на поселке Котовского. Общей площадью 60м² + земля в собс…
$48,000
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Дом 3 комнаты в Ильичанка, Украина
Дом 3 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
17780. В продаже 3х этажный таунхаус на ул. Паустовского Общая площадь дома 75 кв. м, 3 ком…
$64,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/11
19636 В продаже 1-к квартира с евроремонтом в ЖК Новая Европа. Укомплектована всей техникой …
$39,500
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/12
29691. Продам 1-комнатная квартира в современном жилом комплексе Новая Европа. Общая площадь…
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Ильичанка, Украина
Квартира 3 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/14
20303 Продам трехкомнатную квартиру на ул. Школьная на поселке Котовского. Квартира с готов…
$51,000
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Дом 3 комнаты в Иваново, Украина
Дом 3 комнаты
Иваново, Украина
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
25485. Продам дом в пос. Иваново. Общая площадь 80 кв.м. Жилое состояние. Частично произведе…
$35,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/12
20604. Продажа однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Новая Европа". От строителя. Общая …
$22,700
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Дом 6 комнат в Корсунцы, Украина
Дом 6 комнат
Корсунцы, Украина
Число комнат 6
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
14415 Продам 2-этажный дом с ремонтом и мебелью в пос.Корсунцы На 1-м этаже - 3 комнаты и ку…
$80,000
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Дом 4 комнаты в Ильичанка, Украина
Дом 4 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
30505 Продам дом в Иличанке. Общая площадь дома 100 кв.м. Два этажа. В дом два входа. Распла…
$90,000
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Дом 3 комнаты в Корсунцы, Украина
Дом 3 комнаты
Корсунцы, Украина
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
13208 Продам дом с новым дизайнерским ремонтом. Дом укомплектован техникой и мебелью необхо…
$195,000
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Квартира 2 комнаты в Ильичанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 12/13
17887 В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе Новая Европа. Общая площадь 47 кв.м…
$27,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 10/12
22890 Продам однокомнатную квартиру в новом кирпичном доме ЖК Янтарный Общая площадь 48 кв.м…
$42,000
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Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/12
27803. Продам квартиру в ЖК Новая Европа. Общая площадь 28 кв.м. Окна выходят во двор. Сос…
$19,000
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Параметры недвижимости в Krasnosilska silska gromada, Украина

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