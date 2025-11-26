Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Krasnosilska silska gromada, Украина

19 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ильичанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 10/12
$47,000
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Квартира 2 комнаты в Ильичанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/12
$38,500
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 10/13
25235. Продам 1-комнатную квартиру в новом доме на пос. Котовского. Располагается на среднем…
$26,000
NicoleNicole
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/13
23191. Продам квартиру в ЖК Новая Европа. Общая площадь 28 кв.м. Состояние от строителей, чт…
$22,000
Квартира 3 комнаты в Ильичанка, Украина
Квартира 3 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/14
20303 Продам трехкомнатную квартиру на ул. Школьная на поселке Котовского. Квартира с готов…
$51,000
Квартира 2 комнаты в Ильичанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
19762 2-комнатная квартира на поселке Котовского. Ухоженный крепкий дом. Сделан ремонт. Нова…
$21,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/12
30039 Продам 1-комнатную квартиру в жилом комплексе Новая Европа. Безопасный второй этаж. Об…
$27,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/3
29948 Продам квартиру в жилом комплексе Яспис. Светлая квартира с новым современным ремонтом…
$20,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/12
29691. Продам 1-комнатная квартира в современном жилом комплексе Новая Европа. Общая площадь…
$30,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/12
24886 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Новая Европа. Просторная квартира на среднем этаже в …
$26,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/12
27803. Продам квартиру в ЖК Новая Европа. Общая площадь 28 кв.м. Окна выходят во двор. Сос…
$19,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/13
30730. Продам однокомнатную квартиру в ЖК Новая Европа Общая площадь 36 кв.м. Окна на южную …
$23,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/16
23761 Продам однокомнатную квартиру в ЖК Новая Европа. Располагается на комфортном среднем э…
$25,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
29794 Продам однокомнатную квартиру в ЖК Яспис. Общая площадь 39 кв.м. Квартира оборудована…
$34,900
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/12
20604. Продажа однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Новая Европа". От строителя. Общая …
$22,700
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 10/12
22890 Продам однокомнатную квартиру в новом кирпичном доме ЖК Янтарный Общая площадь 48 кв.м…
$42,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/10
24853 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Янтарный. Расположена в новом доме. Стены дома выполн…
$37,000
Квартира 1 комната в Ильичанка, Украина
Квартира 1 комната
Ильичанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/11
19636 В продаже 1-к квартира с евроремонтом в ЖК Новая Европа. Укомплектована всей техникой …
$39,500
Квартира 2 комнаты в Ильичанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 12/13
17887 В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе Новая Европа. Общая площадь 47 кв.м…
$27,000
Параметры недвижимости в Krasnosilska silska gromada, Украина

