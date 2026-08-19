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Жилье в Белгороде-Днестровском район, Украина

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Затока
4
13 объектов найдено
Дом в Затока, Украина
Дом
Затока, Украина
Площадь 41 м²
38287 Продается дом, площадью 42 м² с участоком 7 соток правильной формы. В дом заведены све…
$60,000
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Дом в Белгород-Днестровский, Украина
Дом
Белгород-Днестровский, Украина
Площадь 211 м²
Современный дом с Мандарзой на Чебакке (Большой фонтан) удобен и безопасен для вашей семьи! …
$295,000
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Дом в Шабо, Украина
Дом
Шабо, Украина
Площадь 500 м²
№1069. Предлагаем к продаже новый 2-х этажный дом в первой линии от моря в пос. Сосновый бе…
$650,000
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Квартира в Белгород-Днестровский, Украина
Квартира
Белгород-Днестровский, Украина
Площадь 100 м²
При продаже квартиры площадью 100 квадратных метров на 23-м этаже ДМВ, которая представляет …
$120,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
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Дом в Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 198 м²
10247 Продам дом с участком в Каролино-Бугазе. На первом этаже: гостиная, спальня, санузел…
$205,000
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Дом в Затока, Украина
Дом
Затока, Украина
Площадь 26 м²
10499 . . . В продаже часть дома в пос. Затока у самого берега моря. Общая площадь 26 кв.м. …
$18,000
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TekceTekce
Дом в Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 140 м²
№2562. Продам дом незавершенной постройки в с. Каролино-Бугаз. Выполнен в 2 этажа. Общая пл…
$30,000
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Дом в Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 370 м²
№2816. Предлагается к продаже дом у моря в пос. Каролино-Бугаз. Общая площадь 370 кв.м. Рас…
$240,000
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Дом в Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 1 300 м²
15887 Продам 4-х этажный дом на берегу моря, между морем и лиманом под развитие реабилитацио…
$400,000
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Дом в Затока, Украина
Дом
Затока, Украина
Площадь 160 м²
14180. Продам 2-х этажный дом в с.Затока вблизи от моря. 7 отдельных комнат, кухня-студия, п…
$145,000
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Дом в Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 120 м²
35194. Продам дом ( по документам 120 м , по факту 200 ) 5 комнат в каждой кондиционер. Вся …
$90,000
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Дом в Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 120 м²
19752. Продается зимний дом-дача на Каролино-Бугазе с видом на море. Две большие террасы, га…
$105,000
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Дом в Затока, Украина
Дом
Затока, Украина
Площадь 288 м²
37989. Продам современный просторный дом у моря в Затока. Общая площадь 288 кв.м. Отличный в…
$90,000
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Типы недвижимости в Белгороде-Днестровском район

дома

Параметры недвижимости в Белгороде-Днестровском район, Украина

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