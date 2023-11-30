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Жильё в Белгород-Днестровский район, Украина

Karolino-Buhaz Rural Council
7
9 объектов найдено
Дом 15 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 15 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 15
Площадь 1 300 м²
Этаж 1/4
15887 Продам 4-х этажный дом на берегу моря, между морем и лиманом под …
€364,213
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Дом 4 комнаты в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 4 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 4
Площадь 276 м²
Этаж 1/2
15879 Продам 2-х этажный дом у моря с участком 7 соток. Основной дом …
€227,633
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Дом 7 комнат в Затока, Украина
Дом 7 комнат
Затока, Украина
Комнаты 7
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
14180. Продам 2-х этажный дом в с.Затока вблизи от моря. 7 отдельных ко…
€132,027
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Дом 1 комната в Затока, Украина
Дом 1 комната
Затока, Украина
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
10499 . . . В продаже часть дома в пос. Затока у самого берега моря. Об…
€16,390
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Дом 6 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 6 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 6
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
10247 Продам дом с участком в Каролино-Бугазе. На первом этаже: гости…
€186,659
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Дом 2 комнаты в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 2 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
№3636. . . . Продам участок 4 сотки в с. Каролино-Бугаз. Морская сторон…
€42,795
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Дом 9 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 9 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 9
Площадь 370 м²
Этаж 1/3
№2816. Предлагается к продаже дом у моря в пос. Каролино-Бугаз. Общая …
€218,528
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Дом 3 комнаты в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 3 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
№2562. Продам дом незавершенной постройки в с. Каролино-Бугаз. Выполне…
€27,316
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Дом в Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 40 м²
Общая площадь одного дома - 40 кв.м. 2 этажа. Кооператив. 2 линия от лимана. Вода и свет в п…
€13,658
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Типы недвижимости в Белгород-Днестровский район

дома

Параметры недвижимости в Белгород-Днестровский район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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