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Квартиры возле озера в Украине

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Черновцы, Украина
Квартира 3 комнаты
Черновцы, Украина
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 4/10
Ваше внимание - простая 3-комнатная квартира в бизнес-классе.Основные преимущества комплекса…
$131,406
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