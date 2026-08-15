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Квартиры в Одессе, Украина

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2 897 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Одесса, Украина
Пентхаус 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 989 м²
Этаж 7/3
Уникальный 3-этажный пентхаус в центре ОдессыЕдинственный в своем роде 3-этажный пентхаус на…
$3,00 млн
НДС
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 105 м²
№1601 Предлагаем к продаже 3-х комнатную квартиру в новом кирпичном доме рядом с парком Поб…
$200,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 141 м²
38407 Продам квартиру в новом малоквартирном доме премиум класса на Заславского в ЖК Виндзор…
$200,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 36 м²
19025. Продам 1-комнатную квартиру на Котовского. Общая площадь 36 кв.м. Квартира в жилом со…
$23,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 29 м²
22744. В продаже квартира в новом жилом комплексе в центре города. Жилой комплекс iTown на у…
$37,140
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 22 м²
28660 Продам уютную однокомнатную квартиру на Столбовой. Общая площадь 22 кв.м. Есть вся не…
$16,500
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
23142 В продаже трёхкомнатная квартира на пос. Котовского. Общая площадь 42 кв.м. Выполнен к…
$30,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 26 м²
32162 Продам однокомнатную квартиру на улице Дачная в новом доме. Располагается на среднем…
$41,600
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 87 м²
25498 Продам 3-х комнатную квартиру в ЖК Альтаир 3 с видом на море. Состояние от строителей,…
$84,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 59 м²
36609 Предлагается к продаже квартира в новом жилом комплексе бизнес-класса Aquamarine, расп…
$51,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 101 м²
№2706 Продаётся просторная квартира на Фонтане. Общая площадь 101 кв.м. Состояние квартиры…
$80,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 170 м²
№3198 Предлагаем к продаже шикарный вариант на Екатерининской пл. Располагается на среднем э…
$275,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 36 м²
27260. Продам 1-комнатую квартиру в ЖК Золотые Столбы. Общая площадь 31 кв.м. Выполнен совре…
$31,500
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 40 м²
21542 Продажа двухкомнатной квартиры на Пересыпе. Общая площадь 40 кв.м. Комнаты Раздельные.…
$35,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 55 м²
37814 Продам 2-комнатную квартиру в 9 Жемчужине, Французский бульвар Тёплая и светлая кварт…
$97,900
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 13/24
Прекрасная трехкомнатная квартира в самом сердце Одессы на Пушкинской улице ждет своего ново…
Цена по запросу
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 82 м²
35842. Продам просторную 3-комнатную квартиру на Канатной. Общая площадь 82 кв.м. Аккуратн…
$55,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
34609. Продам однокомнатную квартиру в центре города в жилом комплексе «Прохоровский квартал…
$41,500
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 74 м²
26796. Продам 3-х комнатную квартиру на пр. Небесной Сотни. Располагается на среднем этаже. …
$60,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
35801. Продаётся уютная двухкомнатная квартира в р-не пр. Шевченко. Общая площадь 35 м². Пл…
$48,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 71 м²
22605 Продам 2-х комнатную квартиру в ЖК Европейский. Располагается на среднем этаже. Общая …
$78,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 61 м²
Этаж 3/12
Красивая трехкомнатная квартира в центре.Квартира правильной планировки. Мраморная лестница,…
Цена по запросу
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 130 м²
24973. Продам просторную квартиру с ремонтом в кирпичном доме жилого комплекса Бастма. Обща…
$110,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 91 м²
35729 Продам просторную 3-комнатную квартиру в ЖК Пространство на Дачной на Фонтане. Общей п…
$115,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 145 м²
№441 Просторная 4-х комнатная квартира в исторической части города Одессы. Раздельные комна…
$270,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 18 м²
36584. Продается квартиру в новом доме на Боровского. Общая площадь 18 кв.м. Состояние хорош…
$17,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 28 м²
36415 Продам однокомнатную квартиру в современном комплексе Таировские Сады. Общая площадь …
$29,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 69 м²
37424. Предлагается к продаже двухкомнатная квартира с кладовой в ЖК Альтаир (Таирова). Ква…
$50,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 76 м²
34732. Предлагается просторная квартира площадью 75,7 м² в премиальном комплексе «Виндзор» н…
$150,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 38 м²
18542 В продаже 1 комнатная квартира на 4 этаже 4-х этажного дома по ул. Тульской / Люстдорф…
$40,000
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Параметры недвижимости в Одессе, Украина

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