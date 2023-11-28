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Квартиры в Одесса, Украина

двухкомнатные
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13 704 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Одесса, Украина
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/9
Красивая видовая 3-комнатная квартира расположена в элитном ЖК Costa Fontana по ул.Фонтанска…
€253,487
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Одесса, Украина
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Одесса, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 25/25
48 Жемчужина Дорогой качественный ремонт Этаж - 25 Общая площадь - 48 м² + 12 м² те…
€104,944
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Одесса, Украина
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Одесса, Украина
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 11/18
Шикарная квартира для семьи, стильный качественный ремонт, все очень дорого, делали для жизн…
€246,390
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 5/13
Красивая 3-х комнатная на ул. Литературная, 8 ЖК 35 Жемчужина. Квартира на 5 этаже /13 …
€127,758
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 15/23
Трехкомнатная квартира,общая пл. 141 м2. Кухня -столовая,25 м2 Этаж 15 из 23 Распланиро…
€319,395
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
В продаже квартира с авторским проектом в ЖК Гагарин Плаза. Жилой комплекс ЖК Гагарин Пла…
€155,135
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 16/17
  ✨ Превосходный пентхаус с системой "Умный дом" в жилом комплексе "Армейский" 🏢💼   …
€301,143
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 6/9
18300 Продается трехкомнатная квартира с раздельными комнатами на ул. Г…
€38,327
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 5/8
18307 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Пр…
€67,529
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 13/17
18310 Продается однокомнатная квартира в ЖК "Акварель 3". Состояние по…
€33,765
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 15/25
18277. Продается 2-комнатная квартира с террасой в ЖК «65 Жемчужина», к…
€44,715
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
18278 В продаже 3-х комнатная квартира на Люстдорфской дороге. Дом кирп…
€52,928
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
18279 Продам 2-х комнатную квартиру на улице Варненская. Общая площадь …
€21,901
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
18282. В продаже двухкомнатная квартира с балконом, в хорошем жилом сос…
€32,852
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 7/16
18283 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Дм…
€91,256
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
18285 Продам трехкомнатную квартиру на Черемушках. Крепкий дом с ухожен…
€26,464
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 7/15
18287 Продам 3-х комнатную квартиру, ЖК "Милос", Квартира под чистовую …
€104,944
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 10/24
18288. В продаже квартира в 43 Жемчужине по ул. Каманина. Квартира очен…
€70,267
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/9
18289 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на улице Академика К…
€45,628
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
18290 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ча…
€34,221
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
18292. Продам 3-х комнатную квартиру на улице Варненская. Квартира очен…
€36,411
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
18293. Продается 2-х комнатная квартира в элитном районе на 7-ой Фонтан…
€31,483
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 85 м²
Этаж 13/17
18294. Продам двухкомнатную квартиру в центре города в новом доме. Общ…
€182,511
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 13/16
18295 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на Балковской. Кварт…
€27,377
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
18298 Предлагаю к продаже 2 комнатную квартиру на среднем этаже в блочн…
€50,191
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 4/24
18299 Предлагаем к продаже квартиру в жилом комплексе Горизонт на ули…
€73,004
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/24
18255 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в 61 Жемчужине на ули…
€31,939
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 11/24
18256 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в 61 Жемчужине на ул…
€31,939
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
18257 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на поселке Котовског…
€31,026
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 7/22
18258 В продаже просторная квартира с ремонтом в Аркадии с видом на мор…
€95,818
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Параметры недвижимости в Одесса, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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