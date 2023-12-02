Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Жилая
  4. Черноморск
  5. Квартиры

Квартиры в Черноморск, Украина

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Черноморск, Украина
Квартира 2 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 14/25
17350 Продается двухкомнатная квартира в Черноморске, состояние от стро…
€13,771
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Черноморск, Украина
Квартира 1 комната
Черноморск, Украина
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
15410 Продаётся однокомнатная квартира. В жилом состоянии, со всей нео…
€47,739
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти