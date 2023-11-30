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Квартиры в Лиманка, Украина
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46 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
36 м²
4/7
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
€27,316
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Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
79 м²
5/7
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
€48,258
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
47 м²
4/7
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
€38,242
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Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
79 м²
7/7
17147. В продаже 3-комнатная квартира в новом доме на Таирово. Правильн…
€47,348
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
40 м²
7/7
16909. В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Р…
€23,674
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
41 м²
5/7
15680 В продаже однокомнатная квартира с евроремонтом в жилом комплексе…
€32,779
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
49 м²
1/7
15678 В продаже двухкомнатная квартира с евроремонтом в жилом комплекс…
€38,242
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
49 м²
1/7
15675 В продаже однокомнатная квартира с евроремонтом в жилом комплексе…
€34,600
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
60 м²
1/7
15697 Предлагаю к продаже 2-х комнатную квартиру в новом сданном доме. …
€36,421
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
40 м²
3/7
15642 ВЫ продаже однокомнатная квартира с евроремонтом в жилом комплекс…
€31,413
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
41 м²
7/7
15484 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
€22,763
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
40 м²
3/7
15451 В продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
€33,690
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Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
78 м²
3/7
15294 Предлагаю к продаже 3-х комнатную квартиру в новом сданном доме. …
€50,079
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
41 м²
5/7
14884 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ро…
€33,234
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
64 м²
3/7
14161 Двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Розенталь". Общая площа…
€51,900
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
33 м²
1/7
13929 В продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе "Розенталь" на…
€21,398
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
63 м²
4/7
13815 Продаётся двухкомнатная квартира в новом жилом комплексе "Розент…
€42,795
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
62 м²
4/7
13355 Двухкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Квартира без …
€45,527
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
40 м²
3/7
13334 Однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Розенталь. С…
€21,853
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
64 м²
1/7
13200 Двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Розенталь". Дом сдан. …
€45,527
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
40 м²
6/7
13180 Продаётся квартира в жилом комплексе Розенталь. Дом сдан, квартир…
€23,036
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
42 м²
5/7
13134 Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Розенталь". В квартире …
€33,234
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Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
79 м²
1/7
13094 Продается 3-х комнатная квартира в новом доме на Таирова. Общая …
€49,508
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
47 м²
1/7
13095 Продается 1-но комнатная квартира в новом доме на Таирова. Обща…
€30,681
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Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
79 м²
1/7
13091 Продается 3-х комнатная квартира в новом доме на Таирова. Общая…
€49,508
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
43 м²
1/7
13093 Продается 1-но комнатная квартира в новом доме на Таирова. Общая…
€28,066
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
40 м²
2/7
12846 Предлагаю к продаже 1-но комнатную квартиру в новом сданном доме.…
€28,227
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
59 м²
1/7
12011 Продажа двухкомнатной квартиры в жилом комплексе Розенталь. В кв…
€36,421
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
45 м²
2/7
11916 Продам 2-х комнатную квартиру по улице Строительная. Общая площ…
€38,242
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
44 м²
4/7
10259 Предлагаю к продаже 1-комнатную квартиру в новом сданном доме на …
€25,040
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