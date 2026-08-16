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Квартиры в Лиманке, Украина

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62 объекта найдено
Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 109 м²
33933. Продам апартаменты, 2 комнаты, в клубном доме у моря в Совиньоне, Одесса. Просторно…
$141,700
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 77 м²
33088. Продам 3-комнатную квартиру. Общая площадь 77 кв.м. Выполнена в двух уровнях. Второй …
$32,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 84 м²
35940. Продам просторную квартиру площадью 84 м² в кирпичном доме на ул. Центральная. Распо…
$70,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 49 м²
9620 В продаже квартира в новом доме в Царском селе. Общая площадью 49 кв.м. Квартира с не…
$26,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 73 м²
31054 В продаже большая современная 2-х комнатная квартира в популярном районе - Жилмассив Р…
$60,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 34 м²
37096 Продам 1 комнатную квартиру в новом доме в Царском Селе. Располагается на среднем этаж…
$26,000
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TekceTekce
Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
37655. Продаётся уютная 1-комнатная квартира в ЖК «Радужный» Средний этаж, удобная планиров…
$50,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 40 м²
33613 Предлагаю к продаже 1 комнатную квартиру в новом сданном доме вблизи Таирова. Располаг…
$28,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 60 м²
36110 Продам трёхкомнатную квартиру в Червоном Хуторе. Квартира общей площадью 60 кв.м, в жи…
$42,500
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 81 м²
24893 Продам 3-х комнатную квартиру в ЖМ Радужный. Расположена на среднем этаже. Общая площа…
$85,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 43 м²
32957. Продам 1-комнатную квартиру с ремонтом в жилом комплексе «Розенталь». Площадь 43 м²,…
$45,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 39 м²
34702 В продаже квартира в Розентале Общей площадью 38.5м.кв Рассположена на 6 этаже Индив…
$23,800
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 103 м²
33967 Продам апартаменты в клубном доме в Совиньоне, Одесса — всего 400 метров до моря. Пр…
$133,900
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 35 м²
34883 В продаже 1 комнатная квартира в ЖК Розенталь с ремонтом Квартира рассположена на 1 эт…
$35,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 120 м²
37925 Продам 3-х комнатную квартиру в частном секторе Червоний Хутор. Три этажа, общая площа…
$87,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 91 м²
37647 Просторная и уютная 2-комнатная квартира с кухней-студией. Две отдельные комнаты — спа…
$86,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
35984. Продам двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Радужный. Общая площадь 70 м². Квар…
$70,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 43 м²
35855 В продаже квартира в жилом комплексе Розенталь. Дом с газом. Общая площадь 43 кв.м. Пр…
$43,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
16332 Продается 1-но комнатная квартира на Таирова. Удобная планировка. В квартире выполнен …
$29,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 36 м²
29477 Продам 1-комнатную квартиру в Царском Селе. Общая площадь 36 кв.м. Есть балкон. Состо…
$20,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 87 м²
7090 Продам просторную 3-комнатную квартиру с современным ремонтом на Таирова. Общая площад…
$65,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 45 м²
36055.Продам 1 комнатную квартиру в малоэтажном доме ЖК Розенталь. Общая площадь 44.5 кв.м. …
$42,000
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
38536. Продам 1-комнатную квартиру в ЖМ Радужный. Из окон открывается вид на город. Общая п…
$38,500
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Квартира в Одесса, Украина
Квартира
Одесса, Украина
Площадь 62 м²
19027. Продам 2-ком. кв. в ЖК "Радужный" Растоложена на 7этаже16-этажного дома, площадь 62 к…
$50,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 50 м²
21746. Продается двухкомнатная квартира в ЖК Калейдоскоп. Новый дом на Таирова. Общая площад…
$60,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 91 м²
32167 Продам квартиру в Совиньоне. Расположена комфортном этаже. Раздельные комнаты, уютная …
$130,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 28 м²
25741 Продам 1-комнатную квартиру в новом доме ЖК Победа на Салютной. Комфортный средний эта…
$14,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 72 м²
9477. . . Предлагаю к продаже 2-х комнатную квартиру в Червоном Хуторе. Общая площадь 72 кв.…
$39,000
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 43 м²
26179 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Розенталь. Располагается на среднем этаже. Общая площ…
$30,880
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Квартира в Лиманка, Украина
Квартира
Лиманка, Украина
Площадь 40 м²
34706 В продаже квартира в ЖК Розенталь Общая площадь 40м.кв Рассположена на 5 этаже Индиви…
$27,000
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