  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс премиум-сегмента на берегу реки в Демирташе

Жилой комплекс премиум-сегмента на берегу реки в Демирташе

Аванос, Турция
от
€99,000
;
16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 160 м2. Расстояние до моря 1550 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект вблизи новой набережной в Газипаше
Алания, Турция
от
€103,000
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Hasdere, Турция
от
€126,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,34 млн
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 1 линии - район Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€269,500
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,30 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс премиум-сегмента на берегу реки в Демирташе
Аванос, Турция
от
€99,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Стамбул, Турция
от
€212,176
Площадь 55 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: NWS INVEST
  Квартиры в готовом блоке в рассрочку, можно заезжать! Отличная локация, рядом несколько крупных частных университетов, ТЦ, общественный транспорт и в 10 минутах на машине исторический центр Стамбула. Отлично для жизни и высокий спрос на аренду. (Студентам в долгосрочную или туристам в краткосрочную.) Оставьте заявку, наш менеджер бесплатно проконсультирует вас, встретит на машине и проведет тур. В нашей базе более 500 объектов в Стамбуле.
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€632,400
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс состоит из 55 зданий с квартирами с 3-4 спальнями и 22 вилл с 4-6 спальнями. Все апартаменты с просторными комнатами и большими балконами. Вокруг домов - озелененные участки с местами для отдыха. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора. В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки. На автомобиле: ТЦ Мармара Парк — 15 мин Новый аэропорт Стамбула — 50 мин Шоссе E5 — 11 мин Нишанташи — 40 мин Площадь Таксим — 40 мин
Жилой квартал Недорогая квартира в Алании на берегу моря
Жилой квартал Недорогая квартира в Алании на берегу моря
Махмутлар центр, Турция
от
€139,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Недорогая квартира в Алании, Махмутларе на берегу моря Доступная квартира в Алании в отличном месте с потрясающим видом на море. Квартира сдана в эксплуатацию 7 лет назад, и она никогда не использовалась. Просторная светлая 2-комнатная квартира площадью 125 кв.м. С большой террасы вы можете насладиться видом на Средиземное море. Находится всего в 200 метрах от башни с часами, которая является центром Махмутлара, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, аптек, рынка и магазинов. Под квартирой находится врач 24/7. Общественный автобус проходит прямо перед квартирой. Очень легко добраться до аэропорта.
Realting.com
Перейти