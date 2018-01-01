Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 280 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов.
На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства.
Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами.
В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки.
Подойдёт для инвестиций и для личного проживания.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в чистом, озеленённом, новом и семейном районе вдали от шума и суеты, но, благодаря шикарной транспортной инфраструктуре в максимально комфортном доступе к ночной и деловой жизни Стамбула.
Особенность комплекса - находится в 15 минутах езды от мегапроекта Турции. Международного финансового центра.
Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 25 минут
Аэропорт им. Ататюрка - 45 мин
Третий международный аэропорт - 5 мин
Новый проект Stay Investment в 4.8 км от международного аэропорта Газипаша и 1,2 км от чистого широкого пляжа - Luvi Residenсe.Жилой комплекс Luvi Residenсe включает внутреннюю зону общего пользования как в отелях 5*. Это комфортный вариант для тихой, спокойной жизни в солнечной Турции, а также оптимальная покупка под сдачу в долгосрочную аренду. На этапе строительства вы можете купить квартиру в Газипаша Турция недорого, с очевидной перспективой роста стоимости в ближайшие годы.Резиденция состоит из одного корпуса на 60 квартир и большой территории. Даже такая недорогая недвижимость в Турции дает право оформления вида на жительство для всей семьи. Спешите сделать резерв, часть квартир 1+1 уже продана и всего несколько дуплексов 2+1 остались в продаже.Газипаша – зеленый, самый экологически чистый район, где выращивают фрукты и овощи на экспорт. Большая часть жителей проживает и работает здесь постоянно, даже вне сезона городок не пустует, как некоторые районы Алании. Учитывая это, в Газипаша недвижимость оптимально подходит для ПМЖ.