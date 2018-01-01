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Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак

Аванос, Турция
от
€158,400
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 280 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€158,400
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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