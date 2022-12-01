Новый проект с уникальным расположением возле городского парка

Yaylali, Турция

от €128,000

Сдача в: 2024

Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1200 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с собственной закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов. Необычные пляжи, живописные бухты, красивейшая природа вперемешку с историческими местами и ещё неизбалованные туристами достопримечательности станут не мечтой, а повседневной средой обитания каждого жителя комплекса. Занимаемая территория резиденции составит 6690 м2. Количество квартир — 140. Дата начала строительства — 01.12.2022 Дата окончания строительства — 30.08.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 161 м2 Двухуровневые четырехкомнатные пентхаусы 3+1, площадью 183 м2 Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 189 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Кондиционеры Видеодомофон Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Аквапарк Кинотеатр Паровая комната Турецкая баня Сауна Бильярд Фитнес-центр Теннисный корт Детская площадка Детская игровая комната Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор О районе: Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа. В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.