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Элитный 10-этажный комплекс в 1000 м от морского побережья

Алания, Турция
от
€145,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 195 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Элитный 10-этажный комплекс в 1000 м от морского побережья
Алания, Турция
от
€145,000
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Жилой комплекс Новые квартиры возле моря в Каргыджаке - Алания
Жилой комплекс Новые квартиры возле моря в Каргыджаке - Алания
Аванос, Турция
от
€140,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 58,4 до 128,6 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
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Жилой комплекс BALKAN TOWER RESIDENCE
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€320,000
Площадь 177 м²
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Агентство: DDA Real Estate
Квартира в эстетичном жилом комплексе. Жилой комплекс создан в элегантном архитектурном дизайне, с множество удобств, современной инфраструктурой. Преимущество комплекса - расположение вблизи от моря и достопримечательностей. Квартиры в комплексе представлены просторной планировкой 2+1. С дизайнерским интерьером и новой техникой. Квартиры полностью меблированы. С каждой квартиры открывается красивый вид на живописную природу. Инфраструктура комплекса: Аквапарк; Бассейн; Бильярд; Детский бассейн; Крытый бассейн; Настольный теннис; Открытая парковка; Сад; Сауна; Фитнес зал; Хамам; Электрогенератор. В пешей доступности расположены магазины, салон красоты, образовательный учреждения, медицинские учреждения, отделения банка, кафе и рестораны. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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