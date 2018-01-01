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Квартиры и роскошные пентхаусы в новом ЖК - район Конаклы

Конаклы, Турция
от
€129,000
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12
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 210 м2. Расстояние до моря 1 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция

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Квартиры и роскошные пентхаусы в новом ЖК - район Конаклы
Конаклы, Турция
от
€129,000
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от
€375,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Компания Alanya Investment predstavlyaet sobstvennysy proékt жилого комплекса Курт Тауэр Тосмур. Это проект, который можно найти в нескольких шагах от метрополии и викарнии. Алания Инвестиционная компания Курт Иншаат. Мыстроителная компания понго куркла: от разробьких и строителства проэкта до упоравления узе построенными. Группа Курта – Семеная компания, Которайя Уже Боле 12 лет Старт Качественьё Дома в Алании. У нас есть все, что нужно, и вы, или другие, и другие, и другие. Благодаря обычному строктуре, мего закрайвам потребности клиентов селами; делаем это быстро иенка. Район Космур – самй близкий район к центру Алании. По територии района протекает горная река Димчай, на берегу которой мём постим наш жилой курт Тауэр. Вымчай приносит глоткок с вежего с всоких Торосских гор. Вдоль реки в истории прогулочна зана с лавочками и беседками. На закате, княжество потолься и народная река, потоштай и вибри. Тосмур популярен среди туристов из Европы. Это районный вид, который он получил, и все, что нужно. В Тосмуре Хорошо Развита Горскай Инфраструктура, Ридом С Момог Эст Сермарк. КУРТ БАШНЯ ЗАНИМАЕТ ПОЩАДЬ 3001 Квадратный Метр. На территории и территории страны, в том числе и в области технологий, располя. Мы предсуснотрели все, то сделает ваш отдыэ приатна, от аквапарка до бассеейна с беседками. Для тех, кт любит спорт, ест теннисный крот, баскетбольняй прощадка и беговяй дорожье. Все квадраты в Курт-Тауэр имют современны в Светлых, на народном крае. Опционно можно установить с помощью телего пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванны комнаты укомплектованы стронной мебелю, сантехника, душевими кабинами, смесители. Кухни источников в строенной курной мебелю из крашеного МДФ с гранитным столешницей, установлени раковина и крана. В кухонной мебели предусмотрены места княжество бетовой техни и предидены сотворитье коммуникации. Расстояния Курт Тауэр: Расстояние до морья: 500 м Расстояние до реки Дымчай: 250 м Расстояние до центра Аланьи: 5 км Расстояние от аэропорта Антали: 120 км. Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км. Тип квартир, количество и количество: 35 квартир 1 + 1 — 65 м2 5 квартир пентахус-дуплекс ( с ровномом ) кланировкой 2 + 1 — 126 м2 5 квартирдуплекс ( с марсарднимом потолком ), кланировкой 2 + 1 — 161 м2 ОБЩЕ КОЛИЧЕСВО КВАРТИР: 45 шт. Социалная инспекция комплекса: Бассейн Детская прощадка Аквапарк Теннисный крот Баскетбольная прощадка Беговая Дорожка Беседка с мангалом для барбекю Крытый бассейн Сауна Паровая комната Турецкая баня Фитнес-зал Детская ировая комната Лобби Парковка на территории Электрогенератор Срок окончания строителства:  Июль 2023 г. Купите квартиру в Алании в растрочке Легко и Бистро. Компания Курт Иншаат представляет беспортентую рассрочку Июль 2023 год. Первый вид 50% от стамости квартиры. Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами. Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.
Жилой комплекс Квартиры в центре Махмутлара в новом ЖК
Жилой комплекс Квартиры в центре Махмутлара в новом ЖК
Yaylali, Турция
от
€160,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 48 до 185 м2.Расстояние до моря 700 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье – это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно.Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Новый проект в Коньяалты недалеко от международных школ
Жилой комплекс Новый проект в Коньяалты недалеко от международных школ
Анталья, Турция
от
€177,778
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньяалты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 167 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньяалтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньяалты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
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