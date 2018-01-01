Проект жилого комплекса по инвестиционным ценам в Авсалларе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47,5 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции. Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Рады предложить вам новый инвестиционный проект от крупного застройщика города Алания в самом европейском районе Оба. Комплекс будет состоять из 5 малоэтажных блоков. ЖК начал свое строительство, завершение которого запланировано на ноябрь 2024 года. Внутренняя инфраструктура комплекса насколько обширная, что ей позавидует 5* отель. Расстояние до моря составит не более 1400 метров.
На продажу выставлены квартиры разных планировок:
1+1 от 57-60м2
2+1 от 94-115м2
3+1 от 125м2
4+1 от 162-175м2
В каждой квартире предусмотрено система умный дом, теплый пол и электрические ролл шторы.
Спешите приобрести квартиру Вашей мечты на берегу Средиземного моря
Квартира с одной спальней в новом доме недалеко от моря в районе Махмутлар.Высококачественная двухкомнатная квартира площадью 55 м2 расположена в центре Алании Махмутлара, недалеко от всех удобств города и всего в 400 метрах от песчаных пляжей. Этаж третий. Территория огороженная с бассейном. Квартира продается с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, стальной дверью, качественной плиткой во всех комнатах и на балконе. Зачем покупать эту квартиру?Цена со скидкой;Высококачественные материалы с высоким качеством изготовления;Рядом с морем и магазинами.
Данный комплекс будет располагаться на территории 4.000 квадратных метров, состоять из 6 четырёх этажных блоков и 198 просторных апартаментов. 1+1 2+1 2+1 дуплекс 4+1 дуплекс Квадратура квартир от 50м² до 194м² 3 больших открытых бассейнаДетский бассейнДетская площадкаЗакрытый бассейн с подогревомСпаХамам ПарилкаСаунаМассажная зонаСпортзалДетская игровая комнатаКинотеатрБильярдный столПодземный паркингОхрана и видеонаблюдение 24/7Управляющий комплексомСпутниковое телевидениеИнтернет на всей территории комплексаГенератор Начало строительства: декабрь 2021Окончание строительства: декабрь 2023