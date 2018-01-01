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Проект жилого комплекса по инвестиционным ценам в Авсалларе

Инжекум, Турция
от
€95,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47,5 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции. Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Проект жилого комплекса по инвестиционным ценам в Авсалларе
Инжекум, Турция
от
€95,000
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