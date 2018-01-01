Инвестиционный проект элитных апартаментов на Северном Кипре

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста) - город Эсентепе.В жилом комплексе представлены апартаменты различных типов: студии 1+0, апартаменты 1+1, пентхаусы 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 135 квадратных метров. В проекте также имеются виллы 3+1 площадью 214 м2.Расстояние до моря 500 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Новый жилой комплекс в Районе Авсаллар класса люкс в пяти минутах ходьбы от песчаного пляжа. В комплексе 6 блоков. Инфраструктура комплекса: экзотические сады, огромный бассейн, фитнес зал, сауна, турецкий хамам, детская игровая площадка, игровая комната, собственный пляж.
Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.
Район Авсаллар находится в 22 км от центра Алании. Главной особенностью Авсаллара является песчаные пологие пляжи. Расстояние от моря составит всего 650 метров.
Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зонами, детской площадкой.
Окончание строительства - 1 декабря 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Автобусная остановка - 100 метров
Станция метро - 750 метров
Автомагистраль Е-5 - 2,5 км
Автомагистраль ТЕМ - 11 км
Парки - 50 метров
Больница - 350 метров
Торговый центр - 800 метров
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ROYAL TERACCE - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 10 км от центра города.
Тедже – один из самых востребованных районов Мерсина, который отлично подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха, ведь здесь отлично развита городская инфраструктура и транспортное сообщение. Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на море за несколько минут.
Инфраструктура:
- Открытая парковка;
- Бассейн;
- Детская площадка;
- Беседка.
Расстояния:
- Море и пляж: 1 км
- Аэропорт: 50 км.
- Центр Мерсина: 10 км.
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