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Инвестиционный проект элитных апартаментов на Северном Кипре

Аванос, Турция
от
€145,570
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста) - город Эсентепе.В жилом комплексе представлены апартаменты различных типов: студии 1+0, апартаменты 1+1, пентхаусы 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 135 квадратных метров. В проекте также имеются виллы 3+1 площадью 214 м2.Расстояние до моря 500 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства,  недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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Год сдачи
Год сдачи
2027
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Инвестиционный проект элитных апартаментов на Северном Кипре
Аванос, Турция
от
€145,570
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