Сдвоенные вилы в новом проекте - Северный Кипр, Газимагуса

Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в виллах на двух хозяев на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 122 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой
Территория Жилого Комплекса 7500 м2
Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн
Площадь Виллы:
Брутто :120 м2
Нетто: 85 м2
1. Этаж:
- Двор
- Зал
- Открытая кухня
- Санузел
2. этаж:
-2 спальни
- ванная
- задний двор
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DEMET VİLLAS - это уникальные 12 вилл премиум-класса. Виллы расположены в Анталии, в районе Алтынаш. В 15 минутах езды от пляжа "Лара". Виллы расположены между горами и Средиземным морем.
Район Алтынаш обладает современной инфраструктурой, завораживающей природой и песчаными пляжами. В этом районе есть все для комфортного проживания: медицинские учреждения: образовательные центры, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны.
Виллы представлены с современной планировкой: 6+1 шесть спален и кухня, совмещенная с гостиной. Площадью 347 кв.м. С дизайнерским ремонтом, встроенной кухней, бытовой техникой, системой "умный дом" и кондиционерами в каждой комнате. Вилла обладает собственной терассей, откуда открывается очаровательный панорамный вид на море и горы. Также каждая вилла имеет собственный бассейн.
Инфраструктура комплекса:
- Бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Подземный паркинг;
- Шатл сервис до моря;
- Прачечная;
- Лифт.
DEMET VİLLAS - это идеальное решение для жилья и инвестиций!
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Анталии под Ваш бюджет и пожелания!
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади
15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит
из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который
открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах.
Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение
и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый
из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий
из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн,
сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с
ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату,
лифт и крытую автостоянку.