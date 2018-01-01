Современный проект в популярном туристическом районе Искеле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
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ORANGE PREMİUM FİNİKE - жилой комплекс на перевой линии берегу моря расположеный г. Фенике.
Город Фенике завораживает своими ландашафтными озеленениями, и именно в этом городе происходит слияние моря и Таврских гор.
Квартиры с современным планировками и дизайнерской мебелью 60 кв.м. 2+1 с двумя спальнями и гостиной, с панорамным видом на море.
Инфраструктура:
1)Взрослый и детский бассейны
2)Аквапарк
3)Камеры видеонаблюдения
4)Охрана
5)Автопарк,
6)Фитнес-зал,
7)Сауна,
8)Детские игровые площадки и Спортивные воркаут зоны,
9)Баскетбольный и Футбольный Мультикорт,
10)Беговая дорожка и Камелия.
11)Электрогенератор
12) Консьерж и управляющая компания
ЖК идеально подходит для постоянного проживания и для инвестиций!
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Уютный Жилой Комплекс расположился в перспективном районе Алании-Паяллар. Этот район тянется от моря до гор на 6 км и находится в 14 км. от центра Алании. С западной стороны от района Паяллар хвойные леса и район Тюрклер, с востока – туристический современный район Конаклы. Международный аэропорт Газипаша находится примерно в 55км. Пляжи района Паяллар самые разные, песчаные, галечные, песчано-галечные.
Данный проект строится на участке с площадью 1527м2. представляет собой 3-х этажный блок с общим количеством квартир 36. Представлены следующие планировки квартир: 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс. Со всех окон открывается замечательный вид на море, горы и природу.
Начало строительства апрель-2022, конец апрель-2023 года. Предусмотрены выгодные условия приобретения недвижимости.
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Rüzgar Luxury - 3 - новый жилой комплекс в районе Алтынташ в Анталии. Проект будет располагать всем необходимым для жильцов комплекса. Комплекс имеет 8 квартир на первом этаже с выходом в сад.
Апартаменты будут полностью с чистовой отделкой и частично с корпусной мебелью: высококачественный ламинат, входная и межкомнатные двери, пластиковые окна с алюминиевыми стёклами, электрические рольставни, точечное и декоративное освещение. А также система подогрева полов, кондиционеры и система умный дом. На кухне будет установлен кухонный гарнитур, бытовая техника, ванные комнаты будут полностью укомплектованы.
На территории комплекса будет расположена инфраструктура отельного типа, а именно:
- Детские игровые площадки;
- Благоустройство и озеленение;
- Ландшафтный дизайн;
- Турецкая баня;
- Бассейн;
- Магазины;
- Торговый центр;
- Фитнес-центр;
- Ресторан/Кафе.
Расположение проекта:
Расстояние до моря - 5 Km.
Расстояние до центра города - 15 Km.
Расстояние до аэропорта - 4 Km.
Расстояние до школы - 200 m.
Расстояние до больницы - 500 m.
Расстояние до ресторана - 200 m.
Расстояние до магазина - 200 m.
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