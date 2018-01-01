  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания

Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания

Каракокали, Турция
от
€256,500
;
18
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 242 квадратных метров. Расстояние до моря 245 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Net Levent
Стамбул, Турция
от
€450,480
Жилой комплекс Проект ультра-люкс класса на первой береговой линии на Северном Кипре
Аванос, Турция
от
€249,713
Жилой квартал Квартира под ключ для продажи в Алании,Тосмур
Каракокали, Турция
от
€155,000
Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
Алания, Турция
от
€188,000
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,28 млн
Вы просматриваете
Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от
€256,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс с видом на природу в Авсалларе
Жилой комплекс Жилой Комплекс с видом на природу в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€93,000
Сдача в: 2023
Жилой Комплекс расположен в районе Авсаллар на дороге аэропорта Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни хоть и хватает, но на первый план район выходит своей природой и чистым воздухом. Это экологический район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний, в шаговой доступности от представленного проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект состоящий из 2 блоков и 91 квартиры, предлагает квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 в качестве жилых помещений. В инфраструктуру комплекса входят: крытый зимний бассейн, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, парная комната, фитнес зал с тренажерами, комната отдыха, напольные уличные шахматы, детская площадка, игровая, бесплатный Wi-Fi, спутниковая система, видеонаблюдение, электрогенератор, парковка. Также предусмотрен шаттл сервис до пляжа для жильцов дома. Завершение проекта запланировано на май 2023 года.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре популярного района Махмутлар
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре популярного района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€147,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 56 до 125 м2. Расстояние до моря 750 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Referans Beylikdüzü
Жилой комплекс Referans Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€301,837
Площадь 134 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Referans Beylikduzu - новый роскошный проект, расположенный на территории 31.000 m2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны. Из квартир открывается вид на город, вид на море и вид на ландшафт. Инфраструктура: - Лаунж-зона; - Открытый плавательный бассейн; - Крытый плавательный бассейн; - Детская игровая зона; - Баскетбольная площадка; - Лавандовый и Оливковый сад; - Детский сад; - Сады; - Сауна, Хамам; - Фитнес центр; - Круглосуточная система охраны. Расположение: До моря – 3 минуты; До парка Мармара – 5 минут; До Таксима – 45 минут; До нового аэропорта Стамбула – 45 минут. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти