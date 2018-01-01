Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 242 квадратных метров. Расстояние до моря 245 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Жилой Комплекс расположен в районе Авсаллар на дороге аэропорта Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни хоть и хватает, но на первый план район выходит своей природой и чистым воздухом. Это экологический район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний, в шаговой доступности от представленного проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Проект состоящий из 2 блоков и 91 квартиры, предлагает квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 в качестве жилых помещений.
В инфраструктуру комплекса входят: крытый зимний бассейн, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, парная комната, фитнес зал с тренажерами, комната отдыха, напольные уличные шахматы, детская площадка, игровая, бесплатный Wi-Fi, спутниковая система, видеонаблюдение, электрогенератор, парковка. Также предусмотрен шаттл сервис до пляжа для жильцов дома.
Завершение проекта запланировано на май 2023 года.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 56 до 125 м2. Расстояние до моря 750 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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Referans Beylikduzu - новый роскошный проект, расположенный на территории 31.000 m2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны. Из квартир открывается вид на город, вид на море и вид на ландшафт.
Инфраструктура:
- Лаунж-зона;
- Открытый плавательный бассейн;
- Крытый плавательный бассейн;
- Детская игровая зона;
- Баскетбольная площадка;
- Лавандовый и Оливковый сад;
- Детский сад;
- Сады;
- Сауна, Хамам;
- Фитнес центр;
- Круглосуточная система охраны.
Расположение:
До моря – 3 минуты;
До парка Мармара – 5 минут;
До Таксима – 45 минут;
До нового аэропорта Стамбула – 45 минут.
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