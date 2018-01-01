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Резиденция у аэропорта Анталии под управлением всемирной сети отелей, Алтынташ, Турция

Средиземноморский регион, Турция
от
€210,082
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, кафе, магазинами и зонами отдыха. Также резидентам доступен трансфер (аэропорт, центр города,пляж Лары и поля для гольфа Белека).

В проекте есть апартаменты с 1-3 спальнями, а также виллы. Каждый юнит оборудован бытовой техникой и кухонной мебелью, шкафом для одежды, гардеробной, системой кондиционирования. У апартаментов на первом этаже есть частный сад.

Также в комплексе продаются 4 виллы 5+1 площадью 375 м2 от 1 480 000 $.

Доступна программа лояльности, которая обеспечит высокую арендную доходность из-за возможности обслуживать и сдавать квартиру в аренду через всемирную сеть отелей.

Подходит под гражданство и ВНЖ.

Расположение и объекты поблизости

Лара — один из крупнейших районов Анталии, он тянется вдоль Средиземного моря в восточном направлении от центра города. Это обустроенный район с высоким уровнем деловой активности и смешанной застройкой. Он считается одним из элитных районов Анталии наравне с районом Коньяалты. Резиденция расположена у аэропорта города, в 10-15 минутах езды до нескольких ТЦ, госпиталя, водопада Duden, пляжей с кафе и ресторанами.

Местонахождение новостройки
Средиземноморский регион, Турция

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Резиденция у аэропорта Анталии под управлением всемирной сети отелей, Алтынташ, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€210,082
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