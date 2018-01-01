Exodus Premium Town

Мерсин, Турция

от €65,277

59 м² 1

Сдача в: 2026

Квартиры в популярном Мерсине премиум-класса. 1+1 (59м2) с дизайнерским ремонтом и мебелью. С потрясающим видом из окна. Жилой комплекс создан на большой зеленой территории 16 000м2. На территории пять блоков из 14 этажей. ЖК является идеальным инвестиционным проектом, который подходит для переезда в Турцию, а также для отдыха или сдачи в аренду. Беспроцентная рассрочка платежа на 24 месяца, первоначальный взнос 50%. Инфраструктура комплекса: бассейн, до моря: 1.5 км, сауна игровая комната, охрана, видеонаблюдение 24/7, тропический сад, ландшафтный дизайн, хамам, зона, барбекю, тренажёрный зал, кинотеатр, генератор, теннисный корт, спортивные площадки, детская площадка, парковка, кафе, детский бассейн, газовое отопление, велопарковка. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!