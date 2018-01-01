Элитный жилой проект в центре Алании

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
В привлекательном районе Оба в Алании строится новый жилой проект. Местоположение проекта - 1300 метров от бирюзового пляжа Алании и 500 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого человека и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Квартиры хорошо спланированы для максимально комфортного проживания.
Проект будет состоять из 2 блоков, каждый по 4 этажа, всего 72 квартиры. На продажу представлены следующие типы квартир: квартиры с 1 спальней: 50 м2 и 55 м2 и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 110 м2 и 125 м2.
Для приобретения необходимо заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов. Дата завершения строительства июнь 2023г.
Предлагаем Вашему вниманию новый современный проект который будет располагаться в самом центре быстроразвивающегося района Алании , Авсаллар. Авсаллар это удивительный район со своей собственной развитой инфраструктурой, а так же многочисленными сосновыми лесами. Данный комплекс располагается на большой территории 2.950 м², состоит из одного блока , и 66 квартир, из них 56 апартаментов планировки 1+1, 10 апартаментов планировки 2+1. 1+1 (42 м²) 2+1 (84 м²) СПА-центр:Турецкая баняСаунаРаздевалкиДушевыеМассажный кабинетТренажерный зал Детская площадкаИгровая комната Плавательный бассейн с детской секциейТерраса у бассейнаШезлонги у бассейнаБеседкаОсвещение вокруг бассейнаДетская игровая площадкаплощадка для барбекю 2 лифта рассчитанных на 10 человек каждыйПодключение спутникового телевидения к каждому блокуИнтернет -кабель в каждой квартире.ГенераторЛобби для гостей. Начало строительства комплекса: ноябрь 2021 Окончание строительства комплекса: ноябрь 2022
Предлагаем вашему вниманию 2-х комнатные апартаменты в Бумеранг Ситеси. Апартаменты состоят из 2 спальных комнат,кухни американского плана с гостиной,ванной комнаты и двумя просторными балконами. На территории комплекса имеется фитнес зал,бассейн открытый и закрытый,просторная территория в комплексе, парковка,видеонаблюдение 24/7. Инфраструктура: фитнесгенераторбассейнзакрытый бассейнпрострная территорияпарковкавидеонаблюдениелифт