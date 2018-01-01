  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Элитный жилой проект в центре Алании

Элитный жилой проект в центре Алании

Алания, Турция
от
€239,580
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€320,943
Жилой комплекс Проект премиум-класса в 250 м от пляжа Кейкубат
Алания, Турция
от
€170,000
Жилой комплекс Жилой комплекс премиум-класса на 1 береговой линии в районе Кестель
Аванос, Турция
от
€305,000
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс класса люкс в Алании
Авсаллар, Турция
от
€97,500
Жилой комплекс Soli Star
Mezitli, Турция
от
€55,000
Вы просматриваете
Элитный жилой проект в центре Алании
Алания, Турция
от
€239,580
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Каракокали, Турция
от
€150,000
Сдача в: 2023
В привлекательном районе Оба в Алании строится новый жилой проект. Местоположение проекта - 1300 метров от бирюзового пляжа Алании и 500 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого человека и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Квартиры хорошо спланированы для максимально комфортного проживания. Проект будет состоять из 2 блоков, каждый по 4 этажа, всего 72 квартиры. На продажу представлены следующие типы квартир: квартиры с 1 спальней: 50 м2 и 55 м2 и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 110 м2 и 125 м2. Для приобретения необходимо заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов. Дата завершения строительства июнь 2023г.
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€113,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Предлагаем Вашему вниманию новый современный проект который будет располагаться в самом центре быстроразвивающегося района Алании , Авсаллар. Авсаллар это удивительный район со своей собственной развитой инфраструктурой, а так же многочисленными сосновыми лесами. Данный комплекс располагается на большой территории 2.950 м², состоит из одного блока , и 66 квартир, из них 56 апартаментов планировки 1+1, 10 апартаментов планировки 2+1. 1+1 (42 м²) 2+1 (84 м²)   СПА-центр:Турецкая баняСаунаРаздевалкиДушевыеМассажный кабинетТренажерный зал Детская площадкаИгровая комната Плавательный бассейн с детской секциейТерраса у бассейнаШезлонги у бассейнаБеседкаОсвещение вокруг бассейнаДетская игровая площадкаплощадка для барбекю   2 лифта рассчитанных на 10 человек каждыйПодключение спутникового телевидения к каждому блокуИнтернет -кабель в каждой квартире.ГенераторЛобби для гостей. Начало строительства комплекса: ноябрь 2021 Окончание строительства комплекса: ноябрь 2022  
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в комплексе Бумеранг, Тосмур
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в комплексе Бумеранг, Тосмур
Каракокали, Турция
от
€145,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Предлагаем вашему вниманию 2-х комнатные апартаменты в Бумеранг Ситеси.  Апартаменты состоят из 2 спальных комнат,кухни американского плана с гостиной,ванной комнаты и двумя просторными балконами.  На территории комплекса имеется фитнес зал,бассейн открытый и закрытый,просторная территория в комплексе, парковка,видеонаблюдение 24/7.  Инфраструктура: фитнесгенераторбассейнзакрытый бассейнпрострная территорияпарковкавидеонаблюдениелифт  
Realting.com
Перейти