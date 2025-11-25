Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальдивы
  3. Жилая
  4. Вилла

Виллы на Мальдивах

Раа
7
9 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Ocean Villa это объекты, расположенные непосредственно у океана, в самой уединенной части пр…
$483,287
Вилла 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Garden Villa это двухуровневый лофт с повышенной приватностью, расположенный на второй услов…
$448,767
Вилла 2 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$299,703
Закрыть
Вилла 2 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$224,347
Закрыть
Вилла 3 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 3 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$331,999
Закрыть
Вилла 2 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$274,728
Закрыть
Вилла 4 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 4 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$454,722
Закрыть
Вилла 2 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$340,180
Закрыть
Вилла 3 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 3 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$399,132
Закрыть
Параметры недвижимости на Мальдивах

