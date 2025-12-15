  1. Realting.com
  2. Мальдивы
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках на Мальдивах

Каафу
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Показать все Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера на Мальдивах
Каафу, Мальдивы
от
$233,566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив - высоко-маржинальном ценовом сегменте с максимальным спросом и без конкуренции. Условия инвестиций: ROI аренда 10% - гарантия! Инвестиции начинают работать на Вас…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Показать все Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Жилой комплекс Первая линия! Проект премиум класса Radisson Maldives.
Каафу, Мальдивы
от
$233,566
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив - высоко-маржинальном ценовом сегменте с максимальным спросом и без конкуренции. Условия инвестиций: ROI аренда 10% - гарантия! Инвестиции начинают работать на Вас…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти