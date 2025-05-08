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Дома на Мальдивах

Раа
7
Мале
4
11 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$224,347
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 3 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$331,999
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DDA Real Estate
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Дом 4 спальни в Мале, Мальдивы
Дом 4 спальни
Мале, Мальдивы
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 203 м²
$34,65 млн
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Дом 3 спальни в Мале, Мальдивы
Дом 3 спальни
Мале, Мальдивы
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 063 м²
$28,38 млн
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San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Вилла 4 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 4 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$454,722
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня в Мале, Мальдивы
Дом 1 спальня
Мале, Мальдивы
Количество спален 1
Площадь 223 м²
$4,96 млн
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Вилла 2 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$274,728
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$299,703
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни в Мале, Мальдивы
Дом 2 спальни
Мале, Мальдивы
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 497 м²
$10,03 млн
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Вилла 3 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 3 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$399,132
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Раа, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Раа, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$340,180
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DDA Real Estate
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