Новый комплекс в деловом центре Алании - район Оба

Махмутлар центр, Турция

от €190,000

Сдача в: 2023

Предлагаем Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Каргыджак, всего в 2 км от моря. Комплекс будет состоять из одного малоэтажного блока с 21 квартирами. Застройщик предлагает квартиры разных планировок на ваш выбор: 1 + 1 квартиры: 50,7 – 57,8 м² 2 + 1 квартиры: 94,25 м² 2+1 пентхаус: 115,6 м² 3+1 пентхаус: 209,2 - 211 м² 3+1 дуплекс: 95,3 – 104,6 м² Комплекс уже начал свое строительство и завершит к августу 2023 года. Строительная компания предлагает для своих клиентов выгодные условия беспроцентной рассрочки платежа до окончания стройки. ЖК будет оснащена такой внутренней инфраструктурой как: открытый плавательный бассейн, крытый бассейн, автопарковка, сауна, фитнес, римская парная и конференц-зал. Каргыджак находится в 16 км к востоку от исторического центра Алании и всего в 3 км от центра оживленного Махмутлара. В 30 км находится аланийский аэропорт Газипаша. Инфраструктура Каргыджака не столь разнообразна и богата как в соседних районах Алании. Каргыджак начал интенсивно застраиваться всего несколько лет назад. Но здесь есть все необходимое для повседневной жизни и комфортного отдыха: сетевой продуктовый магазин Мигрос, магазины с товарами ежедневного спроса, рестораны, аптеки, поликлиника. Фермерский рынок работает по пятницам на границе с районом Махмутлар. Из образовательных учреждений есть начальная и средняя государственные школы. Транспортное сообщение со всеми районами Алании отлично налажено, до центра Алании можно доехать за 15 минут, а до Махмутлара дойти пешком.